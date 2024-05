La dura infancia de Arón Piper antes de triunfar como actor

La adolescencia suele ser un momento de cambios y búsqueda de identidad de muchas personas y para Arón Piper fue el momento que marcó su vida. El joven inició su camino desde muy joven y con tan solo 14 años tuvo su primera oportunidad cinematográfica.

Arón Piper debutó en Maktub, una película dirigida por Paco Arango. Desde ese momento, su carrera empezó a despegar y participó en proyectos como Centro médico. A los 15 años descubrió su pasión por la música y estuvo nominado al Goya a Mejor Canción Original por un rap que compuso para el film 25 años y un día.

La música le sirvió para atravesar los momentos más difíciles de su vida ya que desde temprana edad empezó a tomar decisiones que afectaron a su vida y esto lo llevó a recaer en las drogas y posteriormente vivió episodios de ansiedad y depresión.

A los 15 años, lleno de miedos e incertidumbres pensó en abandonar la actuación. A los 17 años vivió su momento más duro atravesando una gran depresión. Sin embargo, con el paso de los años y con ayuda logró salir adelante y hoy se posiciona entre los más reconocidos de su generación.

