Jaime de Burgo confirmó su relación con la Reina Letizia y tildó a Felipe de amante

El libro será una serie documental. ¿En qué punto está?



Antes de Navidad publicaré El laberinto de boj, es una novela donde la ficción está por debajo de la realidad. Usted me entiende. Y a continuación Lobos, el libro autobiográfico donde la… pic.twitter.com/Z5GlO0pIFs — j (@JaimeDelBurgo) July 1, 2024

¿Qué dijo Jaime de Burgo sobre su relación con la Reina Letizia?

"Hemos compartido juntos muchos años de nuestras vidas. Hemos sido familia. Como he dicho siempre, la nuestra no fue una relación de amantes", comenzó diciendo Jaime de Burgo. Sin embargo, las declaraciones del abogado fueron más allá y tildó a Felipe como el tercero en discordia:

" El amante sería él, en todo caso. Quiero decir Felipe. La nuestra fue una relación de compromiso, duradera, exclusiva, planificamos nuestro futuro juntos y quisimos formar una familia. Compartimos ilusiones, incluso la de envejecer dándonos la mano. Hubo convivencia. Si yo no cuento esta relación, lo que voy a revelar sobre la podredumbre de la Corona y de los poderes que la rodean no se entendería. Vi y escuché por Letizia, y junto a Letizia. Ella me pidió huir. Y lo intentamos", dijo Jaime de Burgo.

A continuación, el abogado confesó que la relación entre ambos no funcionó porque la Reina Letizia vive como rehén de la corona española. Ante la pregunta de qué es lo que siente por la monarca, Jaime de Burgo dijo: "El cariño que se le tiene a un viejo amor, a una persona que ha significado tantas cosas. Yo la llamaba "mi rojilla". A los comunistas en España, imagino en otros países, les llamamos rojos".