El mensaje de Sara Carbonero que estrujó el corazón de sus seguidores

La presentadora televisiva, Sara Carbonero, compartió un poema en su cuenta de Instagram:

"Tus hijos no son tus hijos,

son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma.

No nacen de ti, sino a través de ti

y aunque están contigo no te pertenecen.

Puedes darles tu amor,

pero no tus pensamientos

porque ellos tienen sus propios pensamientos.

Puedes abrigar sus cuerpos

pero no sus almas

pues en ellas habitan la casa del mañana

que no puedes visitar

ni siquiera en sueños.

Puedes esforzarte en ser como ellos

pero no procures hacerlos semejantes a ti,

porque la vida no retrocede

ni se detiene en el ayer.

Eres el arco del cual tus hijos

como flechas vivas son lanzadas.

Deja que la inclinación en tu mano de arquero

sea para la felicidad".

La periodista generó gran revuelo con el poema de Khalil Gibran. Muchos de los seguidores de Sara Carbonero se expresaron a favor y en contra del poema. Lo cierto es que cada uno piensa lo que desea sobre la maternidad.

Sara Carbonero abrió su corazón y ha compartido increíbles fotos junto a su hijo Martín (10) y Lucas (8).

