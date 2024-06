Dakota Johnson y Pedro Pascal a los besos en Nueva York

Pedro Pascal y Dakota Johnson La carrera de Pedro Pascal no deja de crecer y en esta oportunidad se lucirá en una atrapante comedia romántica junto a Dakota Johnson.

Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans en la comedia romántica más esperada

El actor de Last of Us, Pedro Pascal, fue visto a los besos con Dakota Johnson y quitando todo tipo de especulaciones se conoció la verdad. Los actores están grabando Materialist, un film dirigido por Celine Song, directora también de Vidas Pasadas.

Además, se supo que también forma parte de este elenco Chris Evans. Este reparto garantiza que será un gran film lleno de amor, risas y buenas historias.

Por lo que se pudo saber de la historia trata sobre una mujer que se dedica a arreglar matrimonios para otros y termina envuelta en una relación con un hombre adinerado. Los protagonistas estarían envueltos en un conflictivo triángulo amoroso.

Otra de las historias posibles es que la historia podría tratarse de una mujer que se relaciona con un hombre adinerado, pero sin haber olvidado a un camarero que la dejó tiempo atrás.

Sin embargo, no hay mayores datos por el momento sobre este guion. Solo se sabe que estará el próximo año en los cines de todo el mundo.

La publicación de Pedro Pascal en su Instagram: ¿romance confirmado con Dakota Johnson?

Pedro Pascal compartió algunas fotos en su red social junto con el resto del elenco. Hubo una foto que llamó la atención en la que Dakota Johnson lo abraza y besa en su mejilla.

View this post on Instagram A post shared by Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Acompañó la publicación el texto: "Moon me. #Materialists #NewYorkCity #CelineSong That’s a wrap."

Reparto de Materialist