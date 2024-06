cristiano ronaldo, futbol.jfif

Cristiano Ronaldo reveló el secreto para mantenerse vigente a sus 39 años

En una de sus más recientes entrevistas, Cristiano Ronaldo confirmó uno de los tantos métodos que lo ha ayudado a conservar la vigencia a sus 39 años.

“Nunca hablo a partir de las 22, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro" comenzó afirmando el exjugador del Real Madrid.

futbol, cristiano ronaldo.png

"Vivo por lo que soy, por mi carrera futbolística. Pero, por supuesto, también me encanta pasar tiempo con mi familia, ir al cine o salir a cenar" declaró Cristiano Ronaldo, afirmando que los deportistas de elite también necesitan descanso.

Más allá de llevar una buena alimentación en conjunto con el buen ejercicio y el descanso, de lo que es obsesivo, Cristiano Ronaldo asegura que una de las cosas que lo ha llevado a mantenerse en un buen nivel a los 39 años es el relajarse con su familia y distraerse del trabajo.

Cuándo se retirará Cristiano Ronaldo

A finales del año pasado, y en otra de sus entrevistas, Cristiano Ronaldo no quiso responder una pregunta muy realizada por todos sus fanáticos: ¿Cuándo se retirará?

Sin embargo, más allá del misterio del exjugador de Juventus y Manchester United, el periódico inglés Mirror ha declarado que el delantero quiere jugar hasta el año 2027, después de tener su última oportunidad de ganar un Mundial.