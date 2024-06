¿Cómo es la verdadera personalidad de la princesa Leonor?

Leonor de Borbón.jpg Princesa Leonor de Borbón.

¿Cómo es la verdadera personalidad de Leonor de Borbón?

En una entrevista brindada para el diario ABC, Alberto Aza, quien se desempeñó como jefe de la Casa del Rey entre los años 2002 y 2011, reveló cómo es en la intimidad la princesa Leonor de Borbón y también confesó que está muy orgullo de la persona en la que se ha convertido la joven. Durante el tiempo que trabajó para Felipe y Letizia, a Aza le tocó el nacimiento de la joven royal.

Alberto Aza aseguró que Leonor de Borbón va "por un camino imponente" y también destacó de su personalidad el "temperamento y disciplina" con el que ha afrontado los desafíos y retos que conlleva ser la heredera a la corona.

Incluso el ex Jefe de la Casa del Rey describió cómo fue el proceso de selección para que la princesa Leonor ingresara al UWC Atlantic College de Gales para estudiar el bachillerato. "Pasó la entrevista como candidata y lo bordó", incluso el ex empleado aclaró que Leonor realizó todo el proceso con un seudónimo para no ser reconocida, y para no sufrir ninguna ventaja.

Leonor de Borbón.jpeg Leonor de Borbón.

Aza también se refirió sobre la infanta Sofía, y aseguró que es "una bomba, es muy crack". El ex empleado de la Casa del Rey también dijo que sus padres las han educado a ambas "con mucho talento".