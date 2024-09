Así se ve hoy Lurdes Iribar, la única mujer de Loco Mía

Loco Mía (1).jpg Loco Mía.

¿Cómo luce hoy Lurdes Iribar?

Cuando Loco Mía se formó, Lurdes realizaba los coros y colaboraba con la confección de los vestuarios. Sin embargo, según cuenta la película de Netflix, la diseñadora fue separa del grupo ya que se querían centrar en el público femenino, y tener una mujer en el grupo no sumaba.

"A mi las fans me tenían mucho rencor. Me odiaban. Ellas sabían que yo no era una simple corista, yo vivía con ellos. Para mí ellos eran como mis hermanos", confesó la diseñadora.

"Se me ha dado mucho protagonismo", asegura Lurdes sobre la película de Netflix. "Es una chica muy dulce y muy sencilla. Me encanta que hayan elegido a Blanca para interpretarme. Es genial que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia. Me parece fenomenal que hayan cogido a estos actores que están tan de moda entre la gente joven. Estoy encantada", opinó Iribar sobre la elección de Blanca Suárez para interpretarla.

Una vez que dejó el grupo, Lurdes decidió irse de España. "Me cansé y me fui a Washington DC a trabajar y aprender inglés. Cuando fui madre, dejé el mundo artístico para dedicarme a mis hijos", revela la diseñadora.

Lurdes Iribar.jpg Lurdes Iribar y Blanca Suárez.

Lurdes Iribar tiene 3 hijos, y cuando regresó a España trabajó de muchas cosas: profesora de inglés, de pintura, en paquetería, e incluso montó una panadería. También hay tiempo para el diseño, ya que ha estado haciendo camisetas a mano y pañuelos oncológicos infantiles.