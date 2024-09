Vivienda.jpeg

Así es la casa prefabricada con 2 dormitorios y porche que se vende por menos de 3.500 euros

Esta casa prefabricada se destaca por su diseño moderno y funcional. Es ideal para una familia, cuenta con una superficie de 30 M2 y otras características que la hacen una oportunidad destacada, como:

2 dormitorios

1 baño completo

Espacio sala de estar - comedor - cocina

Aislamiento de lana de vidrio en las paredes

Amplias ventanas

Porche

Ventanales corredizos

Luminarias

Kit de lavaplatos

Esta casa prefabricada se ofrece por 3.300 euros, lo que la posiciona como una opción muy atractiva en el mercado por su precio accesible. A esto se suman 320 euros adicionales para cubrir los gastos de envío a cualquier lugar de España.

El tiempo de espera de esta vivienda para recibir una casa prefabricada como el modelo "Leyton" puede variar dependiendo de la demanda y la ubicación de entrega. Corre por cuenta propia la preparación del terreno, conexiones de servicios, mantenimiento futuro.

Casa prefabricada.png

En cuanto a la garantía de esta casa prefabricada, se puede pedir una devolución cuando no coincide con la descripción proporcionada, no ser aptos para el uso previsto o no presentar una calidad razonable. Es decir, que si se encuentra algún defecto o problema con el producto, tiene derecho a solicitar la reparación, el reemplazo o el reembolso del producto, según corresponda

Ventajas de esta casa prefabricada

Esta casa prefabricada es ideal para quienes buscan un hogar asequible, moderno y de bajo mantenimiento, sin sacrificar comodidad ni estilo. Construida con materiales de alta calidad y con un enfoque en la eficiencia energética, es una opción que también cuida el medio ambiente. Su diseño modular permite una instalación rápida y ofrece la posibilidad de ampliarse o modificarse en el futuro según las necesidades.

