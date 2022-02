Qué necesitás saber para comprar Bitcoin en Argentina

Según el reporte más reciente de Finder, Argentina es el país de América Latina con mayor adopción cripto, con un 15,2%. Por eso, si te encuentras en Argentina y no has hecho nunca un intercambio de criptomonedas, es probable que ya hayas escuchado a muchas personas hablando de Bitcoin, Ethereum, Blockchain y otros términos que la gran mayoría de personas no entienden.