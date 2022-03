Obesidad y calvicie: cómo se relacionan y la clave para empezar a tratarlas

“Hace más de 20 años hicimos un estudio de mercado investigando cuáles eran las cosas que más le molestaban a hombres y mujeres. Los kilos de más aparecieron como el número 1 y la caída del pelo como el número 2”, agrega el Dr. Nicolás Lusicic. “El tema de los kilos de más les preocupaba, pero de alguna manera pensaban que podían solucionarlo solos porque sabían qué comer y qué no. En cambio el pelo les parecía algo difícil de solucionar. Nos contaban que les generaba angustia y que era algo que no se podía manejar”, recuerda. “Lo que rescatamos de ese estudio es que solucionar la obesidad, por más que parezca que es algo que depende de uno, no es un trabajo que podamos hacer solos, necesitamos ayuda”.

Similitudes entre obesidad y calvicie

“Son dos sectores de la medicina para los que se ofrecen todo tipo de soluciones caseras y remedios que en realidad no funcionan. Masajes capilares, dietas mágicas, de todo. Los pacientes sólo logran frustrarse y perder tiempo y dinero”, advierte el Dr. Lusicic.

Y agrega: “En el 99% de los casos de los hombres que pierden el pelo, la causa es hereditaria. Esto nos aclara todo, porque entonces las soluciones mágicas no van a lograr nada. Las causas hereditarias afectan la parte de arriba de la zona capilar, y reconociéndolas, también podemos ofrecer una solución en base a este diagnóstico”.

Otro punto de unión entre el sobrepeso y la pérdida capilar es el estrés. “El tema del estrés es algo que siempre se nombra como una causa, pero en realidad lo que hace es agravar patologías que las personas ya tenían. No hay asma por estrés, por ejemplo, lo que pasa es que el estrés agrava el asma. Así pasa con la obesidad y la calvicie, el tema nervioso puede agravar estas dos cosas haciéndolas más importantes”.

Hair Recovery Lusicic Cormillot 2.jpg En Hair Recovery hay tratamientos innovadores y novedosos para aquellas personas que comienzan con alguna pérdida de cabello, como así también, para aquellos que ya lo perdieron.

¿Pesarse y controlar la caída a diario sirve?

“Yo creo que es muy importante hacerse a la idea de pesarse todos los días. Pero sirve solamente si lo acompañás por un gráfico, por una curva que muestre qué va pasando con el peso. Si vas bajando, o si vas subiendo en un plazo más extenso. Después, cada día puede variar y no hay que preocuparse por eso”, aclara Cormillot. “Si vos ves que la curva va para abajo, estás bajando, eso es bueno y no importa tanto el día a día; ahora si ves que la curva va para arriba, algo estás haciendo mal”.

Con respecto al chequeo diario en el caso de la pérdida de cabello, Lusicic aporta: “En nuestro campo, es bastante difícil poder diferenciar si el pelo que uno encuentra en la ducha, en la almohada, o en el cepillo es un pelo que efectivamente se está cayendo y reciclando o es una pérdida. Para eso hay que hacer una consulta”.

“En ese sentido, es importante resaltar este punto: hay muchas personas que no se quieren lavar el pelo, porque sienten que cuando se lo lavan tienen más pérdida y prefieren lavarse sólo dos o tres veces a la semana para evitar la caída. Sin embargo, hay una caída de pelo que tiene que ver con el reciclado de pelo diario, que es un promedio de 50 a 100 pelos. Si yo me lavo todos los días la cabeza, hay 100 pelos que se desprenden y que se vuelven a reciclar. Pero si yo me lavo cada 3 días, al tercer día se van a caer 300 pelos. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que higienizar el cuero cabelludo todos los días”.

Soluciones innovadoras tanto para la caída del pelo, como para la pérdida de peso

“La medicina ha cambiado muchísimo. Hay tratamientos innovadores y novedosos actualmente para aquellas personas que comienzan con alguna pérdida de cabello, como así también, para aquellos que ya lo perdieron”, ilustra el Dr. Lusicic. “Hoy podemos sacar pelos sanos y fuertes de la zona de atrás de la cabeza y colocarlos uno por uno en la parte de arriba con los trasplantes. Los procedimientos ya no son dolorosos y a los tres o cuatro días ya se puede estar haciendo alguna actividad deportiva”.

“Todo esto anima a las personas a tomar la decisión de solucionar el problema. Tenemos hasta un robot que detecta dónde tenemos pelo rasurado y con un extractor que mide menos de un milímetro toma el pelo para un trasplante perfecto”, revela. Lusicic “Es súper interesante y hay mucho para seguir avanzando”.

Por su parte, el Dr. Cormillot señala las nuevas soluciones disponibles en el campo de la nutrición. “El balón gástrico es un dispositivo en el cual uno introduce un balón desinflado en el estómago y después de un tiempo se saca. Los que lo trajimos a la Argentina fuimos nosotros. Después lo dejamos de hacer porque vimos que las personas no se preocupaban en hacer un tratamiento de cambios de hábitos. Tomaban el balón como si fuera el tratamiento y desaparecían del grupo y la consulta. Al sacar el balón las recaídas eran grandes”, recuerda.

“Sin embargo, ahora apareció uno que hay que colocarlo con endoscopía, se traga y se infla automáticamente. Pero la realidad es que hay que hacer un cambio de hábitos, estas soluciones en el caso de la obesidad tienen que ser un comienzo para cambiar de vida”.

Hair Recovery Lusicic Cormillot 3.jpg Además de los cambios en la alimentación, el Dr. Alberto Cormillot señala las nuevas soluciones disponibles en el campo de la nutrición.

Alimentación sana, movimiento y ganas de verse mejor

“La clave es el cambio de vida y de mente, hay que alimentarse sanamente y mantener una rutina activa. Que siempre el movimiento esté al frente. Esto es lo que va a hacernos sentir bien, estar en un peso recomendable y mantenerlo a largo plazo”, enumera Cormillot.

“Hay mucha concientización sobre esto, antes pasaba mucho que a la gente le parecía que le ‘tocaba’ su realidad, que les había tocado ser calvo y no había solución. Hoy en día la gente se quiere ver mejor, quieren hacer cosas para lograrlo. Quieren sentirse bien con ellos mismos y sobre todo saludables”, completa el Dr. Lusicic, de Hair Recovery. “Es un regalo y una inversión, y el Covid puso sobre la mesa esta idea de que hay que disfrutar el aquí y el ahora. Yo quiero dejar este mensaje, porque creo que es importante saber que sí se puede. Hay muchísimos tratamientos y seguramente hay alguno que se adecúe al caso de cada uno. Las consultas son gratuitas, así que no tiene que haber dudas al momento de hacerlas, se puede elegir sentirse bien”, concluye Lusicic.