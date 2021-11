Mechi Llano: somos la única opción liberal en Mendoza

No obstante, le preguntamos por la llamada "pata liberal" que supuestamente apoya a Cambia Mendoza, a lo cual respondió Mercedes Llano lo siguiente: Ese es un grupo marcadamente cornejista, muchos de sus integrantes dependen de cargos que les ha dado el ex gobernador. Son liberales copia tipo La Salada. Cornejo advirtiendo que el liberalismo está en franco crecimiento estimuló el armado de esta simulación para atraer votos liberales. Yo me pregunto: por qué no abandona el radicalismo la Internacional Socialista? Y el acto que este grupo acaba de hacer en el este, le seguimos preguntando a Mechi? Replicó así: ¡Fíjese con quién como anfitrión! Con Abed, el vice gobernador y estatizador de bodegas, contestó Mercedes, continuando: Ese acto lo cerró, en representación de ese grupo, una legisladora que ha avalado con su voto todos los avances del Estado, una iniciativa del gobierno radical, sobre la actividad privada: como ser la estatización de IMPSA, el Banco de Vinos… ..…. y los impuestos que han aumentado Suárez y Cornejo, como también esta delegación que acaba de hacer la Legislatura –con mi voto solitario en contra- para que los municipios puedan crear y cobrar impuestos.