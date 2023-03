Llega "Despedida de Carnaval" con la actuación en vivo de La Repandilla

Además, se presentaran las bandas He Guacho, La Base, Sound de Barrio y Conducta Calle

despedida de carnaval.jpg

La Repandilla en vivo

Oscar Belondi tuvo sus inicios en la música a las 8 años. A modo de anécdota cuenta que su primer instrumento fueron latas de dulces batata. A los 10 años sus padres, con un gran esfuerzo, le regalaron sus primeros timbales, y fue entonces que aprendió de Oscar Benitez, baterista del mítico grupo Sombras.

Ya metido en el mundo musical, Belondi pasó por varios grupos barriales, entre ellos los Boys (1995 - 1999), Sonora Pockers (1999-2000), grupo Red ( 2000) tocando la batería, y por Yerba Brava como cantante durante 3 años (2000 - 2003).

Desde la producción expresaron que "las entradas para el show pueden ser adquiridas solamente en la taquilla del lugar del evento. No adquiera entradas para este evento en sitios web de reventa de entradas tales como Viagogo, MercadoLibre, Rowticket, Ticketgo, o similares. Las entradas ofrecidas para reventa en tales sitios pueden ser falsas o, aunque fueran originales, podrían haber sido perdidas, robadas, anuladas o canceladas. Russo Producciones no tiene vínculo alguno con esos sitios de reventa y no se responsabiliza por las entradas que seas adquiridas por tales medios".