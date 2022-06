La Fiesta Bresh vuelve a Mendoza, conseguí las últimas entradas anticipadas con descuento

Después de su última edición en Mendoza agotando todas sus localidades para más de 5.000 personas en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, la fiesta más linda del mundo vuelve prometiendo una noche a puro hit y celebración, en un evento único. El estadio Arena Maipú será el epicentro de un encuentro con la música, el baile y las ganas de divertirse con el mejor ritmo y las tendencias que suenan.

Con ediciones en las principales ciudades del país, Miami, Nueva York y pronto en Europa, la Fiesta Bresh se convirtió en un evento multitudinario preferido de los jóvenes, con todos los condimentos necesarios para una noche de disfrute y puro ritmo.

El evento es para mayores de 18 años y las entradas para el 25 de junio están a la venta en tuentrada.com

Bresh 00.jpg Fiesta Bresh: el estadio Arena Maipú será el epicentro de un encuentro con la música, el baile y las ganas de divertirse con el mejor ritmo y las tendencias que suenan.

Historia de la Fiesta Bresh:

La fiesta Bresh fue creada por un grupo de amigos y amigas en junio de 2016 en la ciudad de Buenos Aires con la misión de crear un nuevo tipo de salida nocturna con los valores de las nuevas generaciones, para promover un ambiente de libertad colectiva. Las primeras fiestas se hicieron para 450 personas, pero en menos de un año ya se había triplicado la cantidad de público. Con su crecimiento, esta fiesta se convirtió también en un lugar de encuentro para artistas, raperos, actores y personalidades destacadas de la nueva generación a lo largo y lo ancho del país, y a partir de 2019 se extendió a otros países como Uruguay y Ecuador.

Cuando se decretó la cuarentena hacia fines de marzo de 2020, la Bresh se adaptó a la necesidad de aislamiento social y realizó durante más de ocho meses ediciones virtuales -“Bresh en casita”- con acceso libre y gratuito a través de transmisiones en vivo, transformándose en un inédito e impactante fenómeno social que alcanzó una audiencia de aproximadamente 850 mil visualizaciones con un pico de 83 mil vistas en simultáneo en el momento más estricto de encierro. La Bresh se colocó rápidamente en el puesto 1 en tendencias en Argentina de Twitter y se consagró como la fiesta más popular del país y las redes sociales en su nuevo formato digital. Incluso ha llegado a ser muy exitosa en Paraguay, Chile y México, además de alcanzar notoriedad en diversos rincones del mundo, incluyendo países europeos.

Bresh 01.jpg El estadio Arena Maipú será el epicentro de un encuentro con la música, el baile y las ganas de divertirse con el mejor ritmo y las tendencias que suenan.

Con el paulatino regreso a la “nueva normalidad”, la Bresh fue paso a paso: primero “AutoBresh”, después vinieron ediciones de la fiesta con el público distribuido en “islas-burbujas” y luego el gran salto: a comienzos de marzo de 2021 la Bresh aterrizó en Estados Unidos, más precisamente en Miami. Semana a semana fue creciendo en convocatoria hasta convertirse en un suceso sin precedentes. “Siempre vimos a la Bresh como una fiesta que podía llegar a ser internacional, que se podía desarrollar en cualquier lugar, en cualquier cultura, porque manejamos el lenguaje universal del bienestar, del baile, de la fiesta, del encuentro”, explicó Broder.

En septiembre 2021 llegó a Nueva York para quedarse, donde pasó lo mismo: no solo se agotan las entradas sino que además es el evento elegido por numerosos artistas y celebridades. Cuenta Ponce, director de comunicación y productor de la fiesta: “Desde siempre tuvimos con el equipo Bresh el sueño de hacer el evento en Nueva York. De pronto anunciar la fecha tan deseada y hacer sold out en nuestro debut, en tan solo 5 días, es algo que nos conmovió mucho a todos. Llegar con la Bresh a una ciudad tan emblemática de la cultura mundial era algo inimaginable hace algunos meses, y mucho más inimaginable que fuera de esta manera. Indudablemente la experiencia que tenemos con el evento en Miami desde marzo nos posiciona de manera privilegiada para poder encarar esta fiesta en NYC, pero desde ya aparece un nuevo desafío, que es enorme y maravilloso, en una ciudad tan cosmopolita y mágica”. Inquieta como ninguna, fue el after party en Las Vegas después de la entrega de los Latin Grammy.

Actualmente la fiesta se realiza en simultáneo en distintas ciudades de Argentina. También gira por Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú e Italia. Recientemente debutó en Madrid y Barcelona.