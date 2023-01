Hiperhidrosis: qué hacer cuando la sudoración es exesiva

Hiperhidrosis primaria: esta es la sudoración excesiva de alguna parte del cuerpo y representa más del 90 % de los casos. No tiene relación directa con la temperatura ambiental y se debe a un exceso de estímulos nerviosos emitidos por el nervio simpático y es exacerbada por el estrés emocional. Las zonas más afectadas son las palmas de las manos, axilas, plantas de los pies y la región cráneo-facial.

Este tipo de hiperhidrosis tiene un patrón bilateral y simétrico, generalmente comienza antes de los 25 años y puede estar asociada con antecedentes familiares (30 al 65% de los casos).

La Dra. Romina Ferreyra, dermatóloga en la institución médica cordobesa, comenta que en ocasiones “genera situaciones molestas y afectan la calidad de vida y desarrollo habitual de las actividades cotidianas”.

Hiperhidrosis secundaria: este tipo de hiperhidrosis suele ser consecuencia de otras enfermedades o condiciones médicas (como por ejemplo diabetes, hipertiroidismo, menopausia, cardiopatías, tumores, entre otros) o bien puede ser causada por determinados medicamentos.

Como características, el Dr. Mario Bustos, jefe de Cirugía de Tórax en Hospital Privado Universitario de Córdoba, explica que aquí hay más probabilidad de que la hiperhidrosis sea generalizada, así como también que esté presente durante el sueño, y puede manifestarse luego de los 25 años y carecer de antecedentes familiares.

Los servicios del centro médico cordobés mencionados anteriormente, abordan la hiperhidrosis primaria a partir de tratamientos médicos y quirúrgicos. Estos últimos se aplican en aquellos casos donde los primeros no brindan el resultado esperado, no pueden realizarse por algún motivo o no producen resultados definitivos. “De esta manera, los profesionales especializados buscan generar la cura de las personas con hiperhidrosis y revertir así el impacto social y emocional que les genera esta enfermedad”, señala Constanza Ramacciotti jefa del Servicio de Endocrinología. Sin embargo, la profesional recomienda descartar causas secundarias antes de operar, de lo contrario no será efectiva la cirugía o el tratamiento médico implementado. Esto se puede realizar con análisis de sangre, orina o de imágenes según corresponda.

Hidrosis-Mario-Bustos Hospital Privado Universitario de Córdoba.jpg Dr. Mario Bustos, jefe del servicio de Cirugía de Tórax en cirugía simpaticectomía videotoracoscopia.

Los tratamientos para la hiperhidrosis

De acuerdo a cada caso y cada persona, el tratamiento para abordar esta patología varía. Es por esto que es importante consultar con especialistas idóneos en este tipo de afecciones y que formen parte de un equipo multidisciplinario de evaluación y tratamiento.

Las distintas terapias comprenden:

Tratamientos sistémicos: estos incluyen medicamentos orales que provocan la disminución de la transpiración de forma no selectiva. Puede afectar otros órganos y sistemas, con efectos secundarios difíciles de controlar.

estos incluyen medicamentos orales que provocan la disminución de la transpiración de forma no selectiva. Puede afectar otros órganos y sistemas, con efectos secundarios difíciles de controlar. Tratamientos locales: implican diversos productos, como sales de aluminio, que bloquean las glándulas y provocan una mejoría aceptable en personas con sudor moderado. De igual modo, las zonas de piel fina, como las axilas, se pueden irritar.

implican diversos productos, como sales de aluminio, que bloquean las glándulas y provocan una mejoría aceptable en personas con sudor moderado. De igual modo, las zonas de piel fina, como las axilas, se pueden irritar. Toxina botulínica: el tratamiento produce el bloqueo local del nervio que provoca la transpiración. Su aplicación tiene un efecto temporal (6 a 9 meses) y es de las mejores opciones para la hiperhidrosis axilar.

el tratamiento produce el bloqueo local del nervio que provoca la transpiración. Su aplicación tiene un efecto temporal (6 a 9 meses) y es de las mejores opciones para la hiperhidrosis axilar. Cirugía del nervio (simpatectomía): en este procedimiento se selecciona y aborda directamente el nervio correspondiente de la zona a tratar, por lo que es un tratamiento efectivo y definitivo.

Hidrosis-Romina-Ferreyra Hospital Privado Universitario de Córdoba.jpg Aplicación de toxina botulínica por parte de la Dra. Romina Ferreyra en Hospital Privado Universitario de Córdoba.

Estos métodos brindan solución a la sudoración y mejoran la calidad de vida de las personas. Es importante realizar la consulta en el momento en donde se percibe que hay sudor excesivo en alguna parte del cuerpo, ya que provoca problemas en distintas esferas de la vida. “Tratarla con el método adecuado brindará solución a la sudoración y mejorará la calidad de vida”, concluye el doctor Mario Bustos, jefe del servicio de Cirugía de Tórax.

Sobre Hospital Privado Universitario de Córdoba

Hospital Privado Universitario de Córdoba es una institución médica ubicada en el centro de Argentina que brinda medicina de excelencia a los pacientes, tanto de manera particular como a través de numerosos convenios con distintas obras sociales del país y prestigiosas aseguradoras internacionales. Se encuentra entre los principales centros de derivación a nivel nacional, abarcando todas las especialidades médicas. Las diferentes áreas de complejidad están a cargo de profesionales destacados con logros únicos en el interior del país.

Su sede central, ubicada en Av. Naciones Unidas 346 de Córdoba Capital, abarca 30.000 m2, está integrada por cinco plantas totalmente renovadas y equipadas con aparatología de avanzada, amplias habitaciones con la mayor comodidad, quirófanos y unidades de última generación.

Para solicitar atención a distancia en esta institución de salud de referencia, comunicarse vía WhatsApp al (0351) 155743914 o completar el formulario online.