Hair Recovery transformó la historia de los trasplantes capilares

En el año 1996 el Dr. Nicolás Lusicic (M.N. 80872) y la Dra. Alejandra Susacasa (M.N. 84966) se unieron para crear Hair Recovery. En ese momento las propuestas que había disponibles para recuperar el pelo en el mercado dejaban mucho que desear, porque recuperaban el cabello, pero no de una manera estética.

Hair Recovery (2).JPG El Dr. Nicolás Lusicic.

Antes de la recuperación capilar hay un sufrimiento por parte de las personas, que sienten una pérdida de su virilidad, de su personalidad, de su atractivo. “Los pacientes en ese momento no tenían muchas opciones para recuperar su pelo, ninguna tenía resultados naturales” nos cuenta el Dr. Nicolás Lusicic, “entonces tuvimos la idea de abandonar el mundo de la cirugía estética y dedicarnos única y exclusivamente a ser un centro especializado en trasplantes” y agrega: “nuestro diferencial tuvo que ver con la especialización, algo que iba en contra de lo que sucedía en ese momento en la medicina y en la cirugía plástica”.

La decisión fue un desafío, porque estaban acotando el mercado con una propuesta para sexo masculino y apuntando a personas dispuestas a hacerse una cirugía, “el target era chico, pero la propuesta era muy fuerte” comenta Lusicic.

Creciendo como el pelo

Las innovaciones siguieron por parte del equipo y desarrollaron lo que denominaron trasplante pelo por pelo con cadena de frío. “La denominación pelo por pelo fue tan fuerte que hasta registramos el término” nos explica la Dra. Susacasa, “fuimos a un congreso en Estados Unidos y volvimos con un premio a nivel mundial por la innovación de la conservación en frío”.

Hair Recovery (2).JPG La Dra. Alejandra Susacasa.

En el centro recibían pacientes de todo el país, entonces decidieron comenzar con una expansión. Desde el año 2000 al 2002 abrieron tres centros en Córdoba, Rosario y Mendoza. En 2005 desarrollaron el tratamiento Nutrifol basado en la nutrición folicular, sumando así propuestas para la mujer; esta técnica de mesoterapia es una solución para la pérdida o debilitamiento del pelo y también funciona para los hombres.

Recuperar la personalidad

Siguiendo con la idea de la proximidad y que los pacientes puedan tener un centro cerca para realizarse tratamientos regulares, Hair Recovery expandió su red a Latinoamérica. La apertura de sedes en países como Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Paraguay, entre otros, potenció su expansión regional. Actualmente, Hair Recovery cuenta con 35 centros y más de 60 mil pacientes trasplantados con éxito rotundo.

“Otro de nuestros grandes cambios fue haber incorporado la técnica FUE, logrando trasplantar pelo por pelo con una cirugía que nos da muchas satisfacciones y resultados increíbles, hoy aproximadamente el 85% de las cirugías que hacemos son con esta técnica” comenta la Dra. Susacasa.

“Uno recupera mucho más que su pelo. El que tiene pelo, no se da cuenta de lo que siente quien no lo tiene, y las mujeres ni hablar.” explica Lusicic, “muchos se terminan rapando y el 99% no se rapa porque le gusta o le queda bien, lo hace por resignación”. Ese sentimiento negativo cambia al conocer a Hair Recovery. Desde la primera consulta, el paciente es guiado y atendido por un equipo médico especializado, para recibir un tratamiento de última generación. El objetivo no es sólo recuperar su pelo, sino también algo fundamental para todos: la autoestima.