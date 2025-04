Dra. Susacasa: "En Hair Recovery tenemos todos los tratamientos disponibles a nivel mundial"

FOTO 2.jpg Junto al Dr. Lusicic, la Dra. Susacasa fue pionera en implementar el microtrasplante pelo por pelo con cadena de frío en nuestro país.

“En Estados Unidos ya había un movimiento de microtrasplante capilar. A los dos años de comenzar, se fundó la Sociedad Internacional de Restauración Capilar y nos asociamos. Asistíamos a congresos anuales en Estados Unidos donde nos capacitamos y nos especializamos”, recuerda la Dra. Susacasa -cirujana general- sobre su formación en recuperación capilar.

Hoy, tras 30 años de dedicación exclusiva al tratamiento de la calvicie, la Dra. Susacasa forma parte de las sociedades de recuperación capilar más prestigiosas del mundo. Además de ser miembro de la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Ibero Latinoamericana de Trasplante de Cabello (SILATC), se entrenó en cirugía robótica para el manejo de ARTAS -un sistema robótico asistido por inteligencia artificial, dedicado a trasplantes capilares- y fundó, junto al Dr. Nicolás Lusicic, una compañía especializada en recuperación capilar, pionera en nuestro país, que hoy cuenta con más de 45 centros en Latinoamérica.

Hair Recovery, tratamientos capilares de nivel mundial

“Hoy veo en lo que se transformó Hair Recovery -que empezó con un consultorio en Buenos Aires- y estoy muy orgullosa. El gran desafío al multiplicarse era sostener la calidad. Como líder del equipo de auditoría, me encargo exactamente de eso, de controlar y mantener un alto estándar de calidad. En Hair Recovery, tenemos todos los tratamientos disponibles a nivel mundial, incluso medicina robótica. Eso me da tranquilidad. Creo que tenemos una excelente propuesta para los pacientes que quieren mejorar su pelo, o que lo están perdiendo”, afirma Susacasa, quien hoy está a la cabeza de los más de 100 médicos que trabajan en Hair Recovery.

FOTO 3.jpg Los resultados del microtrasplante capilar pelo por pelo son sumamente naturales.

Además, la empresa es la única en medicina capilar en el mundo con Normas de calidad ISO 9001:2015, lo cual le garantiza a los pacientes que recibirán la más alta calidad en atención médica en todos sus centros. “Trabajamos con mucho compromiso, responsabilidad y cuidado, procurando que se sigan los procesos y normas para otorgarle a cada uno de nuestros pacientes la mejor atención y el mejor servicio”, destaca la cirujana.

Una de las características distintivas de la compañía es que ofrece un servicio integral de tratamientos de prevención y recuperación capilar -tanto para hombres, como para mujeres- que pueden englobarse en tres niveles.

FOTO 4.jpg Royal Therapy es una completa línea de productos capilares diseñados para todo tipo de cabello y necesidad.

El primero, con una amplia línea de productos desarrollada por médicos y expertos (shampoo y acondicionador para todo tipo de cabellos, serum nutritivo en ampollas, vitaminas, entre otros), llamada Royal Therapy; el segundo está dirigido tanto a hombres como a mujeres que tengan un cabello de menor calidad, que se esté afinando, o cayendo. Se trata de los tratamientos preventivos más avanzados y efectivos del mercado (Nutrifol y Plasma Hair), que nutren el cabello desde su raíz, deteniendo la caída capilar y revitalizando las fibras capilares. Y finalmente, el microtrasplante capilar pelo por pelo, cuya técnica y efectividad para la recuperación capilar están científicamente comprobadas, al igual que la naturalidad de sus resultados.

FOTO 5.jpg Los tratamientos preventivos se aplican mediante mesoterapia: los nutrientes van directo a la raíz del cabello.

“No pierdan tiempo y disfruten de su pelo”

Por Hair Recovery han pasado figuras nacionales e internacionales del ámbito deportivo, empresarial, político y del espectáculo, como así también, pacientes de todo el mundo que vienen a consultar a la Dra. Susacasa por los tratamientos ofrecidos en Hair Recovery.

Su objetivo desde el consultorio es siempre el mismo: concientizar a sus pacientes no sólo sobre el carácter progresivo de la caída capilar, sino sobre la variedad de tratamientos que existen hoy en día para detenerla y para recuperar el cabello perdido. Aquellos pacientes que deciden tomar acción no sólo agradecen el cambio, sino que, según cuenta Susacasa, es muy común escucharlos decir: “¿por qué no lo hice antes?”.

“Hair Recovery me cambió la vida, siempre lo cuento. Cuando tenía 20 años se me empezó a caer el pelo. Tenía mucho complejo hasta el punto de que no iba a la playa, no iba a la pileta, dejé de ir a reuniones sociales. Me bañaba y se me caía el pelo en cantidad en las manos. Realmente me han cambiado la vida”, recuerda Tomás Dente, periodista, conductor y paciente de Hair Recovery.

FOTO 6.jpg El conductor Tomás Dente junto al Dr. Nicolás Lusicic, presidente de Hair Recovery, y la Dra. Susacasa, vicepresidente.

Esta historia particular se repite en muchos de los pacientes que pasan por las clínicas de medicina capilar de la empresa y, según señalan sus fundadores, es el motor de su labor diaria. “Poder ayudar a una persona en una especialidad como esta, donde el resultado es visible, es sumamente gratificante. El paciente se ve y eso afecta su seguridad. Hay muchos chicos jóvenes que se han sentido muy afectados por la pérdida de cabello. Tener la posibilidad de ayudar a cada uno en sus distintas etapas es una experiencia maravillosa”, reconoce la Dra. Susacasa. Es por eso que insta a todos aquellos que aún no se animaron a realizar una primera consulta -que en Hair Recovery es sin cargo- a animarse: “No pierdan tiempo y disfruten de su pelo. Se pueden ver mucho más jóvenes y mejor y es un procedimiento sencillo. Nosotros asumimos el compromiso de acompañarlos durante todo el proceso”, concluye.