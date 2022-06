Covid: presentaron un nuevo superbarbijo ecológico que lo elimina en 60 segundos y dura 250 días

Este invierno con la llegada del frío, la prevención sigue siendo fundamental. Mantener el esquema de vacunación al día (que no evita contagiarse sino disminuir fuertemente las internaciones graves y la muerte), la limpieza de las manos y el uso de barbijos, son las herramientas para combatir y defender el terreno ganado al Coronavirus.

La subvariante Omicron XE era la más contagiosa hasta el momento, es una recombinación de la BA.1 y BA.2 (También conocida como Frankestein, por la cantidad de mutaciones) La nueva variante BA.5 ya ha sido detectada en 20 países.

Las Mascarillas Social Nanotech Shields 7.3 que se pueden conseguir en farmacias y en la web oficial www.antiviral.com.ar, tienen 7 capas de protección distribuidas en tres telas físicas.

Tal como recita la marca en su web “La evolución de todo lo conocido” esta nueva era de mascarillas para uso social, honra su slogan.

Sobre su Seguridad:

El nuevo superbarbijo de Nanotech Shields 7.3 se lava 100 veces manteniendo una efectividad del 99,98% Antiviral y 100% para bacterias y hongos por 250 días, no contiene metales pesados en su composición, siendo mucho más sano, ya que no tiene particular de plata y cobre en la zona de las vías respiratorias.

Su agente activo, al atacar primero a la proteína del virus que permite la transmisión, brinda una respuesta muy rápida en la desactivación del riesgo.

Su exclusiva Nanotecnología se basa en una matriz de Silicio que es la encargada de transportar el agente activo.

Estas mascarillas a diferencia de lo que se ofrece en el mercado, no solo eliminan el 99,98% de Coronavirus en todas sus cepas, el 100% de bacterias y hongos, se pueden lavar 100 veces de acuerdo a los ensayos y normativas ISO 18184.

La eliminación ocurre, al tener contacto el virus con la sustancia activa fijada en la fibra de la tela. Su eficacia también fue comprobada por el prestigioso laboratorio Internacional LabFit.

Además fueron pensadas y diseñadas, para proteger al que las usa de no contagiarse y en el caso que el usuario ya estuviese infectado, no contagie a los de su entorno, eliminando los virus expulsados al hablar, toser o estornudar.

¿Qué cambios trae la nueva versión?

Seguridad, mayor rendimiento y economía insuperable para todos

La nueva versión de Nanotech Shields 7.3, se debe lavar cada 20 horas de uso efectivo, con agua fría y jabón a mano y su proceso se puede repetir 100 veces. Lo que da una duración total de 2000 horas. Para tener una magnitud de su rendimiento, una persona que la usa 8 horas por día, por ejemplo para atender al público. Tiene garantizado 250 días de máxima protección, con una sola mascarilla. Si a esto lo queremos trasladar a cuanto permite ahorrarle al usuario en su protección la cuenta que debemos hacer es simple.

Según la siguiente tabla de rendimiento, seleccione que tipo de mascarilla es la que habitualmente utiliza y multiplique el costo que suele pagar por la cantidad que precisa para equiparar un nanotech shields.

Alto rendimiento y bajo impacto ambiental

No hay producto hoy en la oferta global, no solo en argentina que pueda acercarse a este nivel de rendimiento y economía.

Rediseño

Su estampado es más sobrio y minimalista, con menos información. Dando un diseño más puro. Sus medidas también fueron modificadas, para minimizar los puntos de fuga y ser más seguro.

La usabilidad es algo que se le ha dado mucha atención, cambiando la composición de las telas. Ahora su tela exterior es de 100% algodón, con una mayor cantidad de fibras, consiguiendo una sensación más suave al tacto, más ecológico y más efectiva en el filtrado. Su cara interna, en color negro da una sensación de mayor suavidad en el uso.

Protección contra la gripe

La gripe es causada por un virus altamente contagiosos que mata cada año hasta 650.000 personas en el mundo según la Organización mundial de la Salud. Si bien comunican desde la marca que están con los ensayos de laboratorio, para certificar la efectividad. Los estudios preliminares indicarían que el agente activo es capaz de eliminar al virus de la gripe.

¿ Qué características conserva la nueva versión de Nanotech Shields que lo diferencia del resto?

La mascarilla Nanotech Shields 7.3 tiene dos tipos de protección: por escudo, como los barbijos tradicionales, y por eliminación mediante la nanotecnología. La sigla 7.3 describe las 7 capas de protección aplicadas a las 3 telas físicas.

“El primer tratamiento hidrófugo tiene como fin parar y repeler las gotas de los aerosoles, luego aquellos virus que queden en contacto con la primera capa de tela (como ocurre con todos los barbijos), se encuentran con la nanotecnología en la fibra de la tela, que es la encargada de eliminar el virus que pasó la primera barrera o quedó retenida en ella”

La segunda capa física posee un filtro de partículas, encargado de recibir algún virus que pudiera haber sorteado las dos primeras protecciones.

La tercera capa física tiene otra barrera antiviral en el trayecto del exterior hacia el interior. Esta última tiene como función, al igual que en el fútbol, ser la última línea de defensa antes de llegar a las vías respiratorias.

A continuación, se ubica la protección inversa, que se sitúa del lado interno de la mascarilla y tiene un tratamiento hidrófugo, encargada de frenar los aerosoles despedidos por el usuario ante

un estornudo, por ejemplo. Después, viene un tratamiento antibacteriano y fungicida, que elimina el 100% de las colonias de patógenos que se forman en el interior de todos los tapabocas, creando así un espacio mucho más saludable que permite su uso por largas horas sin riesgos. Finalmente, la protección antiviral es la encargada de eliminar el virus, en el caso que el usuario sea portador de Covid-19 y el mismo tenga dirección hacia el exterior.

“Este sistema fue diseñado bidireccionalmente para cuidar al usuario de los riesgos del entorno y para cuidar a las personas de su entorno en el caso que el usuario sea un portador asintomático, ayudando a contener y minimizar la propagación del virus”, expresan desde Nanotech Salud

Para complementar sus características técnicas y de seguridad, los barbijos cuentan con clip nasal, reguladores de elástico para minimizar puntos de fuga y un sistema de trazabilidad de cada pieza, que lo hace imposible de falsificar.

Certificación internacional SI BAC PURE

SI BAC PURE y su agente activo cuenta con múltiples certificaciones de calidad y bajo impacto, como la EPA Y FDA de los Estados Unidos OEKO-Performance 100 de Europa y su agente activo es recomendado por la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el Covid.

Por otra parte, las mascarillas Nanotech Shields 7.3 son recomendadas por la Fundación Pediátrica Argentina (Fupea)

¿Dónde comprarlas y cuál es su costo?

Las mascarillas se pueden conseguir en la web oficial con envío a todo el país www.antiviral.com.ar por $630 y también ya está disponible en algunas farmacias.

Las droguerías y farmacias que aún no lo tengan y quieran incorporarlos pueden solicitarlos por WhatsApp al +5491160526878.