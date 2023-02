Cómo podés usar tu seguro de hogar para pasar un año más tranquilo

Entendiendo qué cubre el Seguro de Hogar

El seguro de hogar es una de las cosas más importantes que podés tener, ya que garantiza que tu casa estará protegido en caso de múltiples daños. Pero no todo el mundo hace uso de estos servicios, a pesar de que son relativamente económicos. “La realidad es que la mayoría de las personas no tienen ningún conocimiento sobre seguros y por lo tanto no saben qué pedir al momento de comprar una póliza de vivienda”, nos comenta Belén.

“Por esta complejidad que tiene el seguro y por la poca explicación que las aseguradoras brindan a sus clientes sobre cómo funciona, muchos lo consideran un engaño y que el seguro promete más de lo que cumple. Es por eso que nuestra misión desde que empezamos Asegurá La Casa ha sido poder concientizar a la gente sobre su importancia y de los beneficios que ofrece”.

Por ejemplo, Belén nos señala que el malentendido más común es sobre qué cubre exactamente el seguro. Nos explica lo siguiente: “Un seguro de hogar cubre los riesgos específicos asociados a la vivienda y todo lo que contiene”. ¿Qué quiere decir esto? Tenés cobertura por todo lo que usualmente está adentro de tu vivienda: computadora de escritorio, televisión, aire acondicionado… Hasta la ropa del armario y la comida del freezer están cubiertas.

familia.jpg Desde Asegurá La Casa queremos concientizar a la gente sobre su importancia y de los beneficios que ofrece tener un seguro

Pero… ¿Qué pasa con los celulares? Teniendo en cuenta que cumplen un rol esencial en nuestras vidas personales y laborales, ¿cómo no vamos a cubrirnos frente a lo que les pueda pasar? “Sin problema pueden estar cubiertos mediante el seguro de hogar: nosotros brindamos la opción de incluir en tu cobertura tanto notebooks portátiles como celulares”, nos asegura Belén.

Por último, el seguro de hogar no cubre solo lo que está dentro de la vivienda, sino también lo de afuera: el edificio y los vidrios. “Además de cubrirte ante el robo o los daños a tus pertenencias, un seguro de hogar brinda distintas asistencias para tu casa. Contamos con servicios y coberturas para responder ante incendios, inundaciones, cortes de luz, daños por agua de electrodomésticos y cañerías y desastres naturales”, agrega Belén.

Cómo hacer que el seguro te cubra

En este proceso, es esencial contar con un buen asesor de seguros. “Muchas personas piensan que tienen un buen seguro, pero no saben que tienen cubierto, como te comentaba y tampoco saben cuál es el deducible y cuáles son los términos. Es muy importante tener un buen asesor que sepa explicarte todo esto. Éso es lo que hacemos”, explica Belén.

“Es importante saber que, para tener derecho a reclamar, es necesario haber contratado un seguro antes de que se produjera el daño”, dice Belén. En caso de que el daño sea posterior a la contratación, nos explica cómo avanzar frente a un siniestro (así se llaman en el mundo de seguro los daños previstos en tu contrato de seguro) poniendo, como caso ejemplar, un riesgo común, como un corte de luz.

“Supongamos que sufriste un corte de luz. En un caso así, cada variación brusca de tensión, las cuales son muy comunes durante un problema en el suministro, pueden dañar la heladera, el aire acondicionado, la televisión, la computadora y otros objetos esenciales para nuestro día a día”, describe Belén. “Digamos que, por esta situación, tu heladera dejó de enfriar. En el tiempo que está rota, no solo no podés comprar más congelados, pero también tenes que tirar todo lo que ya tenías refrigerado”.

“En un caso así, te van a corresponder dos coberturas: la de electrodomésticos, por la reparacion o reposicion de tu heladera, y el reintegro por alimentos perdidos en tu freezer, que es algo que siempre tenés incluido emitiendo con Asegurá La Casa para aprovechar al máximo tu seguro”, agrega Belén.

“Para notificar el siniestro a tu aseguradora, es importante que primero te pongas en contacto con nosotros, los asesores, y no directamente con ellos. Esto se debe a que comprás tranquilidad, no un servicio, por lo cual te recomendamos dejar en nuestras manos la gestión y agilización de tu siniestro, ya que leemos la ‘letra chica’ por nuestros clientes para asegurar que harán valer su póliza de seguro. Luego de esto, vamos a pedirte algunos datos y, con eso, solo tenés que esperar a que te contactemos para contarte, en caso de que haya habido un siniestro, cómo va a responder la compañía al daño, si con una reparación, un reintegro del dinero, y demás”.

La importancia del asesor de seguros

Tampoco es solo cuestión de tener un asesor, sino de tener un buen asesor que pueda agilizar la gestión con la aseguradora. “En Asegurá La Casa lo primero para nosotros es el cliente. Sabemos que el seguro debe cubrirte bien y tambien sabemos cómo hacerlo mejor. Pronto se van a cumplir 5 años de Asegurá La Casa y, en ese tiempo, más de 10.000 clientes confiaron en nosotros y quedaron satisfechos. Prestamos mucha atención a nuestras reseñas y llegamos a tener 4.9 estrellas en nuestro perfil de Google , nos comenta Belén.

Para hacer más simple la contratación, el Seguro de Hogar de Asegurá La Casa dispone de distintos planes de cobertura en distintas compañías. Ellos se encargan de asesorarte en todas las etapas de tu seguro, desde qué te conviene contratar hasta responder cualquier duda que tengas o siniestro que sufras.

¿Estás preparado para lo peor? En caso de que no, Asegurá La Casa para vivir más tranquilo y con una solución para tus problemas.

Podés contactarlos por teléfono al 0180-555-2650 o conocer más sobre la agencia en aseguralacasa.com .