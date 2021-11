Comenzó la preventa de Vivo, la película con un mensaje de esperanza

VIVO - Llega a ARGENTINA. La película que YA HA TRIUNFO en ESPAÑA

Jorge Pareja, director del film afirmó: "Aquí no hay ficción ni actores. Queremos contar historias de hoy. Nos parece que es interesante, muy interesante, para creyentes y no creyentes: a todos nos gusta saber los lugares donde se encuentran poderes especiales, energías sanadoras. Hemos tenido que escoger, y estas son sólo cuatro de las miles de historias anónimas tan apasionantes como desconcertantes con las que nos encontramos semana tras semana. Teníamos que contarlas".

Además, el cineasta expresó: "Aún recuerdo cómo me dedicaba a grabar mis propias historias con la videocámara de mi padre. La posibilidad de crear personajes fantásticos y héroes y villanos de otros mundos con sólo mis manos y un ordenador era pura adicción. Entre producción y producción, mantuve intacta mi curiosidad fílmica realizando algunos proyectos paralelos. Seguir viajando a otros mundos a través de un objetivo siempre ha sido mi motor.

estrenos de cine vivo peliculas 2.jpg

"En uno de estos viajes, me encontré con un grupo de jóvenes y adultos que me enseñaron que todavía existen personas que adoran a un Dios de una manera distinta a la que yo había conocido hasta ese momento. Personas que te cuentan, sin miedo ni vergüenza, que aman a ese Dios. Y que lo aman tanto que no pueden dejar de contártelo, porque la felicidad también se contagia", finalizó Pareja.

Las entradas pueden adquirirse en la página de la preventa y próximamente en vivolapelicula.com.