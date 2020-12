10 consejos para recuperar tu pelo

2) Tener claro cuándo y cómo comenzó la caída. “Aunque la caída de cabello por causa hereditaria o familiar es la más frecuente, hay que explorar si el estrés u otros factores pueden haber gatillado el problema y para eso es necesario establecer una correlación cronológica entre eventos”.

3) Usar productos capilares adecuados. “Lavarse con champús para cabellos grasos cuando son cabellos secos, o no intercalarlo con comunes cuando se eliminó la grasitud, puede afectar también el cuero cabelludo, provocar seborrea y picazón y agravar la caída”.

Caída del pelo 2.jpg

4) No automedicarse. “Muchos suplementos para el pelo tienen cistina, un aminoácido azufrado que en exceso puede promover la formación de cálculos renales. Tampoco es aconsejable la ingesta excesiva de vitamina A. La supervisión médica, con la dosis y frecuencia indicada, es esencial”.

5) Evaluar si se podrá cumplir el tratamiento. “El esquema ideal es el que el paciente puede cumplir. De nada sirve un kit completo de productos si no existe el compromiso de adherir a la indicación. Cuesta dinero y es frustrante”.

6) Aceptar que hay edades para algunos tratamientos. “Cada edad y patología tiene su tratamiento y evolución. Antes de los 25 años, por ejemplo, no se recomienda el microtrasplante capilar y se prefiere un abordaje médico”.

7) Seguir una dieta saludable. “Una de las causas por las que se cae mucho el pelo, especialmente en personas predispuestas, es consumir pocas frutas y vegetales, lo que produce una deficiencia de vitaminas y minerales que son esenciales para el cabello. El escenario se agrava con el exceso de alcohol.”

8) Aprovechar la virtualidad. “Una vez seleccionado el profesional o centro especializado, la primera entrevista puede ser virtual desde la comodidad y privacidad del hogar. El home-office también es una oportunidad para propiciar la recuperación discreta después de un microtrasplante”.

Caída del pelo 1.jpg

9) No considerar precio como la única variable. “Es importante comprobar que los profesionales o el centro estén certificados por la International Society of Hair Restauration Surgery. No hay que medir la propuesta solo en términos económicos, sino también considerar la calidad y experiencia: una intervención como el microtransplante capilar también toca el marco de la cara y volver atrás es muy difícil. Por otra parte, hay opciones y facilidades para todos los presupuestos”.

10) Entender que ningún tratamiento es definitivo. “Ya sea que se aborde la restauración del cabello mediante Nutrifol (shock de nutrientes por mesoterapia), que se opte por un microtrasplante u otra alternativa terapéutica, no hay que perder de vista la importancia de cuidados y controles regulares. No existen las soluciones mágicas, aun cuando la magnitud de los resultados visibles podría hacernos pensar de ese modo”.