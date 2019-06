La Municipalidad de Guaymallén presentó este viernes seis movilidades 0km que tienen la particularidad de contar con doble cabina y caja. Esto permite transportar al personal municipal en condiciones dignas y seguras. El intendente Marcelino Iglesias aseguró que la comuna se ha trazado como meta dejar de trasladar cuadrillas de trabajo en cajas de vehículos.

Las flamantes incorporaciones fueron presentadas este viernes en el Parque del Acceso Este. Cumplirán servicios en Salud, Desmalezado, Mantenimiento, Ambiente, Bacheo y Demarcación Vial. Se trata de seis mini camiones IVECO Daily: 5 de ellos con cajas de apertura trilateral, y 1 con media caja cubierta ya que está destinado a saneamiento ambiental y requiere trasladar material de desinfección. Todos ellos cuentan con una doble cabina homologada para el traslado de 7 personas -incluido el chofer-.

“Estamos completando y complejizando un parque automotor que recibimos prácticamente a nivel de chatarra. En este caso, con la característica de que todas las unidades son de doble cabina”, señaló el intendente Marcelino Iglesias.

Tras dialogar con los choferes que estarán al mando de las nuevas movilidades, Iglesias destacó que cada uno de los mini camiones está identificado de acuerdo a la función que cumple: “Los vecinos deben saber qué hace y en dónde trabaja cada unidad. Estamos muy contentos porque seguimos mejorando y poco a poco nos despojamos de todo lo que ya cumplió su ciclo de utilidad”.

“Exigimos al personal y también le brindamos dignidad”

En esta última presentación, el denominador común temático fue las condiciones en las que trabajan los empleados. En ese sentido, Marcelino Iglesias reflexionó no sólo en torno a las movilidades, sino también a las de los edificios municipales. “Cuando nos tocó asumir no sólo era todo chatarra, sino que además el edificio principal casi no tenía baños. Uno puede exigirle al personal, pero para eso también hay que otorgar condiciones dignas de trabajo, movilidades, herramientas, sanitarios. Por eso hoy, con 600 empleados menos, hacemos muchísimo más: aquí todo el mundo trabaja profesionalmente, y lo hace sabiendo que alguien está velando para que su trabajo rinda”, expresó al respecto.

En cuanto a las movilidades doble cabina, el Jefe comunal reveló que en Guaymallén es un anhelo dejar atrás los traslados de personas en las cajas de los camiones. “En pleno Siglo XXI es una vergüenza que esto siga ocurriendo y nos hemos hecho cargo. Por eso, hace un tiempo, adquirimos un minibús para Servicios Públicos con capacidad para 19 pasajeros; y todas las unidades presentadas hoy tienen capacidad para 7 personas cada una”, cerró.