Cuando Amy Winehouse cantó en el Imperial de Maipú

AMY 2.jpg El saludo final de Amy Road.

La complicidad con el público fue inmediata y los Amy Road se sintieron como en casa, lo que allanó el camino para que la banda y los espectadores fueran uno solo al ritmo de canciones de los dos únicos álbumes que Winehouse grabó: Frank (2003) y Back to black (2006).

Asombraron el parecido físico y postural de la Amy Winehouse mendocina, que rindió tributo a la Amy Winsehouse londinense con una batería de canciones y el recuerdo de una artista que "se fue muy pronto" cuando murió hace poco más de una década.

Ya el nombre del show anunciaba la simbiosis, la cercanía y la admiración: See you later, Amy, como quien dice nos veremos pronto porque esto de la muerte es un asunto inevitable. Como la propia Alina Rodríguez ha manifestado públicamente.

Este viernes hubo soul, jazz, rhythm and blues y ska en las entrañas del Cine Teatro Imperial, todo en uno: Amy Road, que sale a escena desde 2017 y ha hecho camino en bares, pubs y teatros locales.

Hubo palmas, aplausus, bises y la dulce confirmación de que la música en todas sus vertientes alimenta el espíritu de quienes la interpretan y de quienes pagan una entrada para escucharla y vibrar.

La información en las redes y en los diarios online dirá que una banda que rinde tributo a Winehouse actuó en Maipú con la producción de Pepe Cambría y Ale Pizarro y estará bien.

Más allá de eso, quienes estuvieron en las butacas juran haber cantado con aquella mujer que se convirtió en leyenda a los 27 años.