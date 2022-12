En Mendoza también regirá el feriado nacional a pesar de que Suarez lo consideró no razonable

Poco después de las 21.20 y tras conocerse la letra del Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció para este martes feriado nacional para que la población festeje el campeonato Mundial obtenido por la Selección en Qatar, el gobernador Rodolfo Suarez informó que el día no laborable correrá también en la provincia porque la Nación no le dio la opción de adherir o no la disposición.