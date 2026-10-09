Más de 5.500 personas vivieron la Experiencia Endeavor Cuyo 2026 en Mendoza

“Ver a tantas personas apostando a una jornada de aprendizaje y encuentro nos confirma que Cuyo tiene un ecosistema emprendedor vivo, con ganas de crecer y de animarse a más. Desde Endeavor creemos que el desarrollo de la región se construye con emprendedores que sueñan en grande y con una comunidad que los acompaña. Esa es la esencia del #DeCuyoAlMundo”, expresó Sofía Pescarmona.

Por su parte, María José Rubio Nanclares destacó: “Detrás de cada edición hay un enorme trabajo colectivo de mentores, speakers, aliados y voluntarios que donan su tiempo y su experiencia. Nuestro objetivo es que cada persona que vino hoy se lleve algo concreto: una herramienta, un contacto, una respuesta a un desafío de su negocio. Que el impacto siga mucho después de esta jornada”.

Ulpiano Suarez resaltó el papel del talento y la innovación frente a los desafíos de la región: “Lo digo con una mano en el corazón, creo que el futuro de Mendoza no está solo en los recursos naturales, está en cada uno de ustedes, en el talento de cada uno de ustedes. Tenemos una página importante del futuro sin escribir aún, y estoy convencido de que ese futuro lo van a escribir muchos y muchas de los emprendedores que están aquí”.

Speakers de primer nivel

En las Endeavor Talks, fundadores y referentes que están transformando distintas industrias compartieron sus experiencias sobre crecimiento empresarial, innovación tecnológica y nuevos modelos de negocio:

Franco Rodríguez Viau - Cofundador y CEO de Satellites on Fire.

Eli Bracciaforte - Emprendedora Tech - Founder de Workana.

AlbertoDeCien - Psicoanalista de profesión - Influencer de 99 años.

Gregorio Bajda - Co- fundador & CEO de Laboratorios VALCA.

Agus Saitta - Mentalista e Ilusionista para Empresas.

Lucas Paganini - Gaucho Galáctico - Divulgador científico NASA.

Jonathan Loidi - Grupo Set.

Marianela López - CEO y Fundadora en Empujón Educativo.

Tomas Armendariz - CEO AVaTAR MedTech.

Emanuel Ricaldi -Fundador de Escala ConTech.

Alejandro Vazquez - Co-founder y President Nuvemshop - Tiendanube.

Masterclasses y mentorías

Los asistentes participaron de seis Endeavor Masterclasses sobre inteligencia artificial, innovación, ventas, marketing, liderazgo y financiamiento. Las dictaron Dano Jejcic (Avenida + IA Latam), Santiago Fernández Escobar (Acros Training), Pamela Scheurer (Nubimetrics), Leandro Antonelli (Google), Nato Esteller y Fernando Prato (Punta Mkt) y Emiliano Fazio (Arbusta).

Por la tarde, en el espacio Endeavor Mentors, más de 20 mentores de la Red Endeavor trabajaron cara a cara con emprendedores y pymes. Abordaron desafíos puntuales que iban desde la validación de una idea hasta las ventas, el financiamiento, la marca y el liderazgo.

El evento reunió a emprendedores, estudiantes, empresarios, inversores y mentores bajo la consigna #DeCuyoAlMundo.

Pitch, inversión y networking

En el Club del Pitch, emprendedores de la región presentaron sus proyectos ante la audiencia y un jurado de expertos de Endeavor, que les dio feedback desde la mirada del inversor y del cliente. Entre ellos estuvieron Marianela López (Empujón Educativo), Tomás Armendáriz (Avatar Medtech) y Emanuel Ricaldi (Contech).

Además se realizó Conecta Inversor, una iniciativa conjunta de Endeavor y la Bolsa de Comercio de Mendoza para acercar a emprendedores e inversores. La jornada cerró con una Networking Party que favoreció el intercambio entre los distintos actores del ecosistema.

Con la consigna #DeCuyoAlMundo, la Experiencia Endeavor Cuyo 2026 reafirmó su propósito: fortalecer los vínculos del ecosistema y generar oportunidades para que los proyectos de la región puedan escalar y ampliar sus horizontes.

Hubo charlas inspiradoras, masterclasses sobre inteligencia artificial, ventas y financiamiento, y mentorías personalizadas.

Acerca de Endeavor

Endeavor es la comunidad mundial líder de emprendedores de alto impacto que promueve la cultura emprendedora en cada país donde está presente. Fundada en 1997, la organización global trabaja con la misión de liberar el poder transformador de sus emprendedores, apoyando e invirtiendo en los mejores fundadores del mundo. En la actualidad, la red se extiende por casi 40 países y apoya a más de 2.000 emprendedores cuyas empresas generan unos ingresos de más de 28.000 millones de dólares, han creado más de 3,9 millones de puestos de trabajo y más de 4.000 millones de dólares en capital en 2020. El modelo único de Endeavor proporciona una plataforma para que los fundadores sueñen en grande, escalen sus compañías y transmitan su experiencia a la siguiente generación de líderes alrededor del mundo.