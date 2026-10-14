Grupo Lorenzo inicia la preventa del esperado Jeep Avenger híbrido en Mendoza

El B-SUV producido en la región desembarca con diseño vanguardista, ADN 100% Jeep y un equipamiento tecnológico pensado para el uso diario y la aventura. Ya es posible reservar las primeras unidades de manera digital o en el concesionario oficial de Jeep Lorenzo en Chacras Park.
El universo de los SUV compactos suma un nuevo protagonista que promete patear el tablero del mercado local. Grupo Lorenzo, representante oficial de Jeep en la provincia, anunció el inicio de la preventa oficial del totalmente nuevo Jeep Avenger, un modelo que viene de ser un éxito absoluto en más de 70 países y que ahora inicia su producción regional en Brasil para conquistar a los conductores sudamericanos.
Con un formato urbano pero fiel a su herencia todoterreno, el Avenger se posiciona estratégicamente en la gama como el escalón de acceso a la marca, ubicándose junto a referentes consolidados como Renegade, Compass y Commander.
Diseño icónico con impronta moderna
A simple vista, el Nuevo Jeep Avenger no deja dudas sobre su linaje. Mantiene la emblemática parrilla de siete ranuras, aunque reinterpreta el lenguaje visual clásico con una firma luminosa inédita y líneas musculosas en su carrocería compacta.
Sus dimensiones no solo están pensadas para una maniobrabilidad ágil en el tránsito urbano, sino que incorporan voladizos cortos y una altura al suelo optimizada que garantizan la practicidad y solidez necesarias para salir del asfalto.
"El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos mendocinos, representará la transición natural del hatchback al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941", destacan desde Jeep Lorenzo.
Interior tecnológico y funcional
Por dentro, el Avenger rompe con los esquemas de su categoría gracias a una arquitectura de cabina minimalista pero intuitiva. La selección de materiales y el aprovechamiento del espacio priorizan la comodidad a bordo, la ergonomía y la conectividad.
Entre los aspectos más destacados de su habitáculo y equipamiento se encuentran:
- Pantallas digitales de alta resolución para la instrumental y el sistema de infoentretenimiento.
- Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos a lo largo del habitáculo.
- Sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) enfocados en la seguridad activa.
- Materiales de alta durabilidad con terminaciones de diseño contemporáneo.
Iniciá la reserva en Grupo Lorenzo Mendoza
El cuarto modelo de la firma producido en la región marca el inicio de una nueva etapa para Stellantis en América del Sur. Los interesados en asegurar las primeras unidades o recibir información sobre versiones, motorizaciones y planes de financiación ya pueden asesorarse de forma exclusiva.
- Showroom comercial: Complejo Chacras Park (Ruta Panamericana, frente a los Caracoles de Chacras de Coria).
Canales digitales: Ingresá al sitio exclusivo para la preventa aquí.
En pocas palabras
- Preventa oficial: Grupo Lorenzo inicia la preventa del Jeep Avenger híbrido en Mendoza, marcando un hito regional.
- Diseño y tecnología: el B-SUV combina diseño urbano y aventura con equipamiento tecnológico y ADN Jeep.
- Reserva digital: las primeras unidades se pueden reservar de manera digital o en el concesionario oficial Jeep Lorenzo.