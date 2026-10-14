Grupo Lorenzo inicia la preventa del esperado Jeep Avenger híbrido en Mendoza

Las primeras unidades se pueden reservar de manera digital o en el concesionario oficial Jeep Lorenzo.

Diseño icónico con impronta moderna

A simple vista, el Nuevo Jeep Avenger no deja dudas sobre su linaje. Mantiene la emblemática parrilla de siete ranuras, aunque reinterpreta el lenguaje visual clásico con una firma luminosa inédita y líneas musculosas en su carrocería compacta.

Sus dimensiones no solo están pensadas para una maniobrabilidad ágil en el tránsito urbano, sino que incorporan voladizos cortos y una altura al suelo optimizada que garantizan la practicidad y solidez necesarias para salir del asfalto.

"El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos mendocinos, representará la transición natural del hatchback al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941", destacan desde Jeep Lorenzo.

Interior tecnológico y funcional

Por dentro, el Avenger rompe con los esquemas de su categoría gracias a una arquitectura de cabina minimalista pero intuitiva. La selección de materiales y el aprovechamiento del espacio priorizan la comodidad a bordo, la ergonomía y la conectividad.

El B-SUV combina diseño urbano y aventura con equipamiento tecnológico.

Entre los aspectos más destacados de su habitáculo y equipamiento se encuentran:

Pantallas digitales de alta resolución para la instrumental y el sistema de infoentretenimiento.

para la instrumental y el sistema de infoentretenimiento. Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos a lo largo del habitáculo.

distribuidos a lo largo del habitáculo. Sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) enfocados en la seguridad activa.

enfocados en la seguridad activa. Materiales de alta durabilidad con terminaciones de diseño contemporáneo.

Iniciá la reserva en Grupo Lorenzo Mendoza

El cuarto modelo de la firma producido en la región marca el inicio de una nueva etapa para Stellantis en América del Sur. Los interesados en asegurar las primeras unidades o recibir información sobre versiones, motorizaciones y planes de financiación ya pueden asesorarse de forma exclusiva.

Showroom comercial: Complejo Chacras Park (Ruta Panamericana, frente a los Caracoles de Chacras de Coria).

Canales digitales: Ingresá al sitio exclusivo para la preventa aquí.