Con $500.000 ya se puede reservar Jeep Avenger en Argentina

Jeep da un paso clave en su estrategia comercial para el mercado argentino con el inicio de la preventa del Nuevo Jeep Avenger. Presentado globalmente en 2023 y producido en Brasil para la región, este B-SUV compacto combina el ADN aventurero característico de la marca estadounidense con un enfoque marcadamente urbano, tecnología de vanguardia y una mecánica híbrida suave (mild-hybrid).

Así es el jeep avenger por dentro.

El Avenger llega para ampliar la cobertura de Jeep en el país, ubicándose por debajo del Renegade como la opción más accesible del catálogo (que también integran Compass y Commander). Según destacó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina, el modelo está pensado como la transición natural para los conductores que buscan pasar de un vehículo hatchback tradicional al universo de los SUV.