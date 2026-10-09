Con $500.000 ya se puede reservar Jeep Avenger en Argentina

La filial argentina de Jeep oficializó el inicio de la preventa del Avenger, su nuevo modelo de entrada de gama que se posicionará por debajo del Renegade. Es el primer vehículo electrificado que comercializa la marca en el país y ya se puede reservar en concesionarios con una seña de $500.000. La presentación oficial será el próximo 21 de octubre.
Jeep da un paso clave en su estrategia comercial para el mercado argentino con el inicio de la preventa del Nuevo Jeep Avenger. Presentado globalmente en 2023 y producido en Brasil para la región, este B-SUV compacto combina el ADN aventurero característico de la marca estadounidense con un enfoque marcadamente urbano, tecnología de vanguardia y una mecánica híbrida suave (mild-hybrid).
El Avenger llega para ampliar la cobertura de Jeep en el país, ubicándose por debajo del Renegade como la opción más accesible del catálogo (que también integran Compass y Commander). Según destacó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina, el modelo está pensado como la transición natural para los conductores que buscan pasar de un vehículo hatchback tradicional al universo de los SUV.
Tres versiones y motorización turbo híbrida
El Jeep Avenger estará disponible en la Argentina en tres niveles de equipamiento: Altitude, Longitude y Limited.
En el apartado mecánico, todas las versiones comparten la misma configuración:
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Motor: 1.0 Turbo (T200) naftero de 120 CV de potencia.
Tecnología de hibridación: sistema Mild-Hybrid (MHEV) de 12V, que asiste en los arranques y fases de aceleración para optimizar el consumo y reducir emisiones sin necesidad de recarga por cable.
Transmisión: automática de tipo CVT con 7 marchas simuladas.
Tracción: delantera (simple).
Diseño, dimensiones y capacidad todoterreno
A pesar de ser el vehículo más compacto de la familia, el Avenger mantiene intactos los rasgos estilísticos característicos de Jeep:
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Frente: reinterpreta la clásica parrilla de siete barras.
Carrocería: opciones de pintura bicolor, rieles de techo funcionales y llantas de aleación de 18 pulgadas con acabado corte de diamante (según versión).
Dimensiones: mide 4,08 metros de largo (15 cm más corto que un Renegade) y 1,77 metros de ancho, con una distancia entre ejes de 2,55 metros.
Capacidad de baúl: alcanza los 321 litros, superando por 7 litros la capacidad del Renegade.
Ángulos para fuera del camino: posee un ángulo de entrada de 22° y un ángulo de salida de 33,6°, ideales para afrontar desniveles urbanos o caminos secundarios.
Tecnología, confort y asistentes a la conducción
El habitáculo del Jeep Avenger da un salto cuantitativo en materia tecnológica y conectividad dentro de su segmento:
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Pantallas digitales: pantalla táctil central de 10 pulgadas para el sistema multimedia (compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cable), acompañada por un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas en las versiones de entrada y de 10,2 pulgadas en la versión tope de gama (Limited).
Inteligencia Artificial: incorporación de ChatGPT integrado en el sistema de infoentretenimiento para asistencia en voz y consultas en tiempo real.
Equipamiento destacado: arrancado sin llave (Keyless Go), sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso, techo solar panorámico y faros Matrix LED Vision.
Seguridad: paquete completo de Asistencias Avanzadas a la Conducción (ADAS Nivel 2).
Ficha de datos clave
- Característica, detalle, modelo: Jeep Avenger (B-SUV)
- Reserva / seña: $500.000 (en red de concesionarios oficiales)
- Presentación oficial: 21 de octubre de 2026
- Versiones: Altitude, Longitude y Limited
- Motorización:1.0L Turbo T200 MHEV (Híbrido liviano 12V) – 120 CV
- Caja de cambios: automática CVT de 7 velocidades
- Tracción: delantera
- Largo / Distancia entre ejes: 4,08 m / 2,55 m.
- Capacidad de baúl: 321 litros.
- Ángulos de ataque / salida. 22° de entrada / 33,6° de salida.
- Tecnología destacada: pantalla 10", ADAS Nivel 2, ChatGPT integrado, Faros Matrix LED.
Cómo reservar y fecha de arribo a salones
Los interesados en adquirir el Nuevo Jeep Avenger ya pueden acercarse a cualquier concesionario oficial de la red Jeep en todo el país para realizar la reserva previa con un depósito de $500.000. El lanzamiento comercial y las entregas a clientes comenzarán formalmente tras la presentación al público prevista para el 21 de octubre.
En pocas palabras
- Jeep Avenger: preventa del nuevo SUV compacto de acceso a la marca ya disponible en Argentina.
- Motorización: equipado con un motor 1.0 Turbo Mild-Hybrid de 120 CV y transmisión automática CVT.
- Tecnología y Diseño: ofrece pantallas digitales de 10 pulgadas, ChatGPT integrado y se posiciona por debajo del Renegade.