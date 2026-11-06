Grupo Lorenzo inauguró su concesionario oficial Jeep RAM con el lanzamiento del nuevo Avenger Híbrido

La llegada del Jeep Avenger fue el motivo perfecto para realizar la noche de lanzamiento oficial de este concesionario.

ADN todoterreno redefinido para la ciudad

A simple vista, el Nuevo Jeep Avenger mantiene la icónica parrilla de siete ranuras, reinterpretando el lenguaje visual clásico de la firma mediante una inédita firma lumínica y líneas musculosas en una carrocería compacta. Sus dimensiones urbanas no sacrifican practicidad: incorpora voladizos cortos y una altura al suelo optimizada que garantizan robustez para salir del asfalto.

El concepto central del modelo equilibra la agilidad del tránsito diario con el espíritu aventurero. Representa la transición natural para los usuarios que buscan migrar de un hatchback hacia un SUV, así como la primera oportunidad de acceder al legado Jeep nacido en 1941.

En el interior, la arquitectura de cabina minimalista pero intuitiva prioriza la ergonomía y la conectividad a bordo. Destacan:

Conectividad avanzada: Pantallas digitales de alta resolución para el instrumental y el sistema de infoentretenimiento.

Pantallas digitales de alta resolución para el instrumental y el sistema de infoentretenimiento. Habitabilidad eficiente: Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos estratégicamente a lo mecenas del habitáculo.

Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos estratégicamente a lo mecenas del habitáculo. Seguridad activa: Asistencias a la conducción de última generación (ADAS?).

Asistencias a la conducción de última generación (ADAS?). Calidad percibida: Materiales de alta durabilidad con terminaciones contemporáneas.

Tecnología Mild-Hybrid y accesibilidad

El Avenger introduce por primera vez en la gama local la tecnología Mild-Hybrid (MHEV). La combinación de su motor térmico naftero de última generación con la electrificación leve logra cifras de consumo de combustible excepcionalmente bajas sin descuidar el rendimiento.

El modelo se comercializa en tres versiones, con valores iniciales que rondan los $42.000.000 de pesos. Con el objetivo de acercar el vehículo al público local, las alternativas de financiación incluyen:

En relación al respaldo postventa, las operaciones de mantenimiento y repuestos para toda la gama Stellantis se centralizan en las instalaciones de Bandera de los Andes, un predio de más de 5.000 metros cuadrados cubiertos diseñado para dar cobertura integral en la provincia.

"Es un producto súper tecnológico y accesible que nos permite poner a la marca Jeep más cerca de la gente, ofreciendo la puerta de entrada a nuestra gama con la máxima eficiencia que aporta la tecnología híbrida", remarcó Gerardo Lorenzo.

Presentación del primer SUV Mild-Hybrid de Jeep, el Avenger, en el país.

Grupo Lorenzo, la casa oficial de Jeep y RAM en Mendoza

Grupo Lorenzo, el grupo automotriz líder en la región de Cuyo asumió en mayo de 2026 la representación oficial de las marcas Jeep y Ram en la provincia de Mendoza, consolidando así su crecimiento y fortaleciendo su posicionamiento en los segmentos más aspiracionales del mercado.

Este hito marcó el comienzo de una nueva etapa para ambas marcas en la plaza local, con la apertura de una concesionaria exclusiva ubicada en el Edificio Drago de Chacras Park, uno de los desarrollos urbanos y comerciales más destacados de la provincia.

Cabe destacar que Grupo Lorenzo cuenta con una trayectoria consolidada en la representación de ambas marcas en la región, siendo concesionario oficial de Jeep y Ram en la provincia de San Juan desde el año 2018. Esta experiencia le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de los productos, sus clientes y los estándares de servicio que estas marcas exigen a nivel global.

La propuesta de Grupo Lorenzo busca preservar el ADN y la esencia que caracterizan a Jeep y Ram —la libertad, la aventura y el poder—, elevando al mismo tiempo la experiencia del cliente a un nuevo nivel, a través de un espacio diseñado para conectar con el estilo de vida y las expectativas de sus usuarios.

“Este paso representa mucho más que la incorporación de nuevas marcas a nuestro portfolio. Es la oportunidad de ofrecer una experiencia superadora, alineada con lo que estas marcas representan a nivel global y con lo que los clientes esperan hoy”, señalaron desde Grupo Lorenzo.

Con esta incorporación, el grupo continúa ampliando su ecosistema de marcas, consolidando su liderazgo regional y reafirmando su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras en el sector automotor.