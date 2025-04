La banda mendocina Mi Amigo Invencible fue nominada a los Premios Gardel 2025

Portada del disco Arco y Flecha de la banda mendocina Mi Amigo Invencible - MAI Arte de tapa del último disco de la banda, "Arco y Flecha", realizado por el ilustrador porteño Andry Bett. Con este trabajo compiten en los Premios Gardel.

Lo curioso, admite Di Césare, es el género en el que fueron nominados. “Nos reímos porque estamos en Grupo Pop... ¡y nosotros queremos ser rockeros pero no nos sale! No nos pueden encasillar por ningún lado”, asegura.

Y la frase resume el espíritu libre de MAI: siempre coqueteando con géneros, pero sin casarse con ninguno. Así fue que en su debut en los Premios Gardel, en 2020 fueron nominados por "Dutsiland" como Mejor Álbum de Rock Alternativo. Y en 2023 el disco “Isla de Oro” compitió como Mejor Álbum Grupo Pop, la misma categoría que ahora reciben con "Arco y Flecha" y quizás "la tercera sea la vencida" para ganar la estatuilla que se entregará a fines de mayo.

El vocalista y compositor de MAI -que completan Lucila Pivetta, Leonardo Gudiño, Nicolás Voloschin, Arturo Martín y Pablo Di Nardo- reconoce que "competir en los Premios Gardel es bastante incómodo, sobre todo con monstruosidades increíbles del arte y de la cultura argentina, entonces siempre vamos con la remera del fracaso".

De Mendoza al mundo: una banda en constante ebullición

A lo largo de estos años, la banda fue tejiendo una discografía sólida, que hoy suma nueve discos de estudio, ocho EPs y un sinfín de singles. Y si bien su crecimiento se dio de forma progresiva, hubo hitos que marcaron el camino: la trilogía conformada por "Relatos de un incendio" (2011), "La Nostalgia Soundsystem" (2013) y "La Danza de los Principiantes" (2015) les dio visibilidad nacional e internacional.

Su tema "Máquina del tiempo", por ejemplo, acumula hoy casi 10 millones de escuchas en Spotify.

Pero fue en los últimos años cuando todo terminó de despegar. En 2019, coprodujeron "Dutsiland" junto al californiano Luke Temple, un disco que les valió su primera nominación a los Gardel. Luego llegó "Nuestro Mundo" (2020), en colaboración con el argentino Charlie Desidney y la participación especial de la cantante mexicana Ruzzi.

Mi Amigo Invencible - MAI - banda de rock pop mendocina Con Mariano Di Césare al frente, la banda Mi Amigo Invencible lleva casi dos décadas de trayectoria. Foto: Gentileza Manu Casca

A partir de ahí, las puertas se abrieron aún más para MAI: canciones en series televisivas como "100 días para enamorarse" o "Amsterdam" (HBO), presentaciones en festivales gigantes como el Primavera Sound y el Lollapalooza Argentina, y giras constantes por Latinoamérica y, recientemente, Europa.

“Hasta diciembre tenemos agenda llena”, cuenta Di Césare. “Una gira enorme por el país y afuera: Perú, México... No hemos parado de girar, de seguir conociendo, de tocar para gente de todas las ciudades. Esto para nosotros es un montón, algo que no habíamos imaginado hace 20 años atrás”, asegura quien tiene su proyecto solista como El Príncipe Idiota.

La figurita difícil de conquistar para Mi Amigo Invencible

Aunque llevan varios años radicados en Buenos Aires, Mendoza sigue latiendo fuerte en su historia. “Mendoza siempre está presente”, dice Mariano. “Cada ciudad es como un país propio. Ya sea Costa Rica o Mendoza, encontramos la misma hermandad, la misma amistad”.

Sin embargo, no todo fue color de rosas en su tierra natal. “Mendoza no ha sido fácil para nosotros, más allá del amor recibido”, reconoce.

Nos vinimos a Buenos Aires porque en Mendoza no había una estructura de proyección cultural para las bandas. De a poquito va resurgiendo, pero sigue costando: hay fines de semana donde no toca nadie. Nos vinimos a Buenos Aires porque en Mendoza no había una estructura de proyección cultural para las bandas. De a poquito va resurgiendo, pero sigue costando: hay fines de semana donde no toca nadie.

Mi Amigo Invencible - MAI en vivo - banda de rock pop mendocina MAI ha subido a escenarios de convocantes festivales como el Lollapalooza, el Primavera Sound o el Quilmes Rock. Foto: Gentileza Charlie Riobueno

Aun así, mantienen el lazo profundo con su origen. Prueba de ello es la colaboración en "Arco y Flecha" con la banda mendocina Usted Señálemelo, una especie de deuda pendiente que venían acariciando desde hacía años. También la reciente participación de Gauchito Club en el Quilmes Rock 2025, donde subieron a tocar juntos el tema "Impecable" hace apenas unas semanas atrás.

Sobre ese show en el festival porteño, Di Césare confiesa: “Estábamos muertos de miedo, pensábamos que no iba a haber nadie... ¡y estaba lleno! No lo podíamos creer”.

“Nuestro mayor éxito es seguir vivos”

Para Mi Amigo Invencible, el verdadero triunfo no se mide en premios ni en números de streaming. “Nuestro mayor éxito es haber sostenido la banda en el tiempo”, dice el cantante. “Que este proyecto forme parte de nuestra vida, de nuestra familia”.

Según él, grabar discos tiene un propósito vital: “Grabamos para poder seguir vivos. Eso significa estar arriba del escenario”. Hoy, más que nunca, todo lo que hacen gira en torno al vivo: “Casi hacemos todo para poder tocar. Es parte de nuestro trabajo, de nuestra rutina”.

En este contexto nació "Arco y Flecha", su disco más reciente. Producido por Mariano Otero, cuenta con colaboraciones de lujo como Juliana Gattas (Miranda!) en "Beso relámpago" y, como ya dijimos, los Usted Señálemelo.

Mi Amigo Invencible - MAI - banda de rock pop mendocina Di Césare confiesa que quieren hacer canciones más populares pero lo suyo es la música experimental con sello propio. Foto: Gentileza Irina Dambrubscas

La idea inicial, revela Di Césare, era lograr canciones más "cantables". “Cuando fui a proponerle a Mariano Otero hacer el disco, le dije que quería cantar como Leonardo Favio”, confiesa, sonriendo. “Obviamente, estamos bastante lejos... pero sucedió algo”.

La anécdota lo emociona: “A tres semanas de la salida del disco estábamos en México y la gente ya se sabía todas las canciones. No lo podíamos creer”.

En este disco ("Arco y Flecha") quería cantar como Leonardo Favio, obviamente no pasó pero sucedió algo. A tres semanas de la salida del disco, la gente ya cantaba las canciones. En este disco ("Arco y Flecha") quería cantar como Leonardo Favio, obviamente no pasó pero sucedió algo. A tres semanas de la salida del disco, la gente ya cantaba las canciones.

Mi Amigo Invencible - MAI en vivo - banda de rock pop mendocina La banda tiene agenda completa hasta fin de año con shows en todo el país y buena parte de Latinoamérica. Foto: Gentileza Charlie Riobueno

Aunque reconoce que su música sigue teniendo un costado experimental, siente que en "Arco y Flecha" lograron acercarse un poco más al ideal de canción popular que siempre soñaron.

“Queremos hacer canciones de tal estilo, pero no nos salen”, dice, resignado y feliz al mismo tiempo. “Esto es lo que somos. Es nuestra identidad”.

El arte gráfico, otra pieza que ensambla la identidad de la banda

El arte gráfico y la ilustración de los discos y canciones de Mi Amigo Invencible sellan la identidad de la banda, desde sus orígenes hasta la actualidad.

"En este último disco trabajamos con Andry Bett, un amigo ilustrador de acá de Buenos Aires. Fue un proceso enorme, de idas y vueltas, en el que definíamos el concepto en general del disco", comenta Mariano Di Césare.

Mi Amigo Invencible - MAI - banda de rock pop mendocina - ilustración de Fede Calandria Esta ilustración del mendocino Fede Calandria refleja la etapa y formación actual de la banda. Ilustración de Fede Calandria

El vocalista y compositor aporta: "Desde los títulos de las canciones, el orden, el color, la vibra general, todo es parte de la imagen que le da identidad a cada disco".

De hecho, confirma que la ilustración que acompaña las canciones "va forjándose a la par de la música, se van retroalimentando hasta concluir en un punto sorprendente".

La "sorpresa" que se viene y más música para vivir

Mientras preparan una gira internacional “bastante grande” para mitad de año, que todavía mantienen bajo llave ya que será sorpresa a modo de celebración, MAI sigue mirando hacia adelante, pero con los pies bien plantados en su historia.

“Nuestros discos anteriores se fueron descubriendo de a poco”, reflexiona Mariano. “Pero 'Arco y Flecha' llegó a una velocidad impresionante. Es lindo sentir eso: que la música siga generando algo, que siga llegando, que siga respirando”.

Porque al final del día, para Mi Amigo Invencible, la música es eso: una forma de estar vivos.