Emiten alerta amarilla en toda la provincia por calor extremo durante el fin de semana

alerta amarilla por el calor en Mendoza.jpg Todas las provincias del centro argentino están atravesadas por la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional SMN

El calor aflojará el lunes y el martes llegará aire más fresco

Los que no tienen una pileta, una manguera, ni un charco para ir a refrescarse un poco, lo mejor que pueden hacer es quedarse adentro de sus casas, con las cortinas bajas y resistir: no queda más remedio porque el calor no aflojará en todo el fin de semana.

Pronóstico extendido hasta el jueves 6 de febrero.jpg

Mientras que este viernes la temperatura máxima será de 35°C, el sábado 1 de febrero, escalará dos grados más, llegando a una máxima de 37°C, mientras que la mínima será de 24°C. El domingo no se quedará atrás, el calor apostará a llegar a 38°C y la mínima será de 25°C.

Pronostico del tiempo en Mendoza calor verano pileta clubes vacaciones Club Dalvian Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Sin embargo, el lunes las probabilidad que ingrese un frente fresco es la esperanza que nos queda a los del team invierno. Ese día, la máxima será de 33°C, aunque la mínima continuará alta: 25°C.

Si superamos estos días, el martes llegará un alivio térmico, con una máxima de 27°C y una mínima de 20°C. Mientras, el miércoles 5 y el jueves 6 las máximas serán de 26° y 25°, respectivamente, con mínimas realmente frescas: 19°C el miércoles y 18°C el jueves.