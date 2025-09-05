Inicio todo terreno
Lanzamiento

El todo terreno que llega de China con una garantía de un millón de kilómetros

El GWM Tank 300 desembarca en Argentina con una propuesta inédita que promete cambiar las reglas del juego en el mercado de todo terreno

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Este todo terreno tiene prestaciones que lo hacen competir con las marcas más establecidas.

Este todo terreno tiene prestaciones que lo hacen competir con las marcas más establecidas.

El mercado automotriz argentino está a punto de recibir una propuesta que suena casi increíble. El todo terreno GWM Tank 300, que ya conquistó China y otros mercados internacionales, llega al país con una garantía que rompe todos los esquemas conocidos: un millón de kilómetros para motor y transmisión.

El Grupo Antelo apostó fuerte con esta estrategia comercial. La empresa importadora sabe que los números hablan por sí solos cuando el promedio del mercado local ofrece cobertura por 100 mil kilómetros. Esta garantía de un millón de kilómetros para el tren motriz viene acompañada de diez años de protección, aplicándose lo que se cumpla primero. Para el resto de los componentes, la cobertura también supera los estándares: seis años o 200 mil kilómetros.

Un todo terreno que viene a competir en grande

Toyota había marcado un precedente en abril pasado al extender su garantía hasta 200 mil kilómetros, pero el todo terreno chino eleva la apuesta a niveles nunca vistos. El Tank 300 pertenece al segmento D y se posiciona como un competidor directo de modelos ya establecidos como el Baic BJ40, el Jeep Wrangler y el Ford Bronco. Su estética robusta y líneas clásicas buscan seducir a quienes valoran tanto la funcionalidad como la presencia imponente.

La propuesta mecánica del vehículo de China sigue una receta probada en el mercado. Equipa un motor 2.0 turbonaftero que desarrolla 210 caballos de fuerza y 380 Newton metro de torque. Esta configuración lo ubica en línea con sus rivales directos del segmento, apostando por un equilibrio entre potencia y eficiencia que ya demostró funcionar en otras latitudes.

interior suv todo terreno
El interior del todo terreno: sencillo pero con todas las funcionalidades que se esperan en una SUV.

El interior del todo terreno: sencillo pero con todas las funcionalidades que se esperan en una SUV.

La transmisión automática de ocho cambios se combina con un sistema de tracción 4x4 desconectable. Los amantes del off-road encontrarán en este todo terreno las herramientas necesarias para aventuras extremas: reductora y bloqueo de diferenciales tanto delantero como trasero. Estas características técnicas prometen un desempeño sólido tanto en ciudad como en los terrenos más desafiantes.

El lanzamiento del Tank 300 representa una apuesta importante para GWM en Argentina. La marca china busca establecerse como una alternativa seria en un segmento tradicionalmente dominado por fabricantes occidentales. La estrategia de ofrecer una garantía tan extensa funciona como una declaración de confianza en la calidad y durabilidad de su producto.

Una estrategia arriesgada

El contexto del mercado argentino hace que esta propuesta resulte aún más llamativa. Los consumidores locales están acostumbrados a garantías conservadoras que reflejan la cautela de las marcas respecto a las condiciones particulares del país. El Tank 300 rompe esa lógica y apuesta por la confianza total en su producto.

todo terreno china
La garant&iacute;a que viene con este veh&iacute;culo sorprendi&oacute; al mercado.

La garantía que viene con este vehículo sorprendió al mercado.

La decisión del Grupo Antelo de importar este modelo desde China responde a una tendencia creciente en el mercado local. Los vehículos chinos ganaron terreno en los últimos años, demostrando que pueden ofrecer calidad competitiva a precios atractivos. El todo terreno GWM llega para consolidar esta percepción en un segmento premium.

Las especificaciones técnicas del todo terreno chino incluyen características que lo posicionan como un competidor serio:

  • Motor 2.0 litros turbonaftero
  • Potencia de 210 caballos de fuerza
  • Torque de 380 Newton metro
  • Transmisión automática de 8 velocidades
  • Sistema de tracción 4x4 desconectable
  • Caja reductora para terrenos difíciles
  • Bloqueo de diferencial delantero y trasero
  • Garantía de 1.000.000 kilómetros para motor y transmisión
  • Cobertura de 10 años o lo que se cumpla primero
  • Protección de 6 años o 200.000 kilómetros para otros componentes

Temas relacionados: