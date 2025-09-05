El todo terreno que llega de China con una garantía de un millón de kilómetros

La propuesta mecánica del vehículo de China sigue una receta probada en el mercado. Equipa un motor 2.0 turbonaftero que desarrolla 210 caballos de fuerza y 380 Newton metro de torque. Esta configuración lo ubica en línea con sus rivales directos del segmento, apostando por un equilibrio entre potencia y eficiencia que ya demostró funcionar en otras latitudes.

interior suv todo terreno El interior del todo terreno: sencillo pero con todas las funcionalidades que se esperan en una SUV.

La transmisión automática de ocho cambios se combina con un sistema de tracción 4x4 desconectable. Los amantes del off-road encontrarán en este todo terreno las herramientas necesarias para aventuras extremas: reductora y bloqueo de diferenciales tanto delantero como trasero. Estas características técnicas prometen un desempeño sólido tanto en ciudad como en los terrenos más desafiantes.

El lanzamiento del Tank 300 representa una apuesta importante para GWM en Argentina. La marca china busca establecerse como una alternativa seria en un segmento tradicionalmente dominado por fabricantes occidentales. La estrategia de ofrecer una garantía tan extensa funciona como una declaración de confianza en la calidad y durabilidad de su producto.

Una estrategia arriesgada

El contexto del mercado argentino hace que esta propuesta resulte aún más llamativa. Los consumidores locales están acostumbrados a garantías conservadoras que reflejan la cautela de las marcas respecto a las condiciones particulares del país. El Tank 300 rompe esa lógica y apuesta por la confianza total en su producto.

todo terreno china La garantía que viene con este vehículo sorprendió al mercado.

La decisión del Grupo Antelo de importar este modelo desde China responde a una tendencia creciente en el mercado local. Los vehículos chinos ganaron terreno en los últimos años, demostrando que pueden ofrecer calidad competitiva a precios atractivos. El todo terreno GWM llega para consolidar esta percepción en un segmento premium.

Las especificaciones técnicas del todo terreno chino incluyen características que lo posicionan como un competidor serio: