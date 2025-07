El PTS propuso a los docentes Micaela Minoli y Lautaro Jimenez para integrar las listas del FIT

Tuit Micaela Blanco Minoli y Lautaro Jimenez

La propuesta del PTS para la lista del FIT

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), parte del Frente de Izquierda Unidad, anunció en las últimas horas su propuesta de candidaturas para las próximas elecciones: Micaela Blanco Minoli será la postulante a diputada nacional por Mendoza, mientras que Lautaro Jiménez será candidato a legislador provincial por la primera sección electoral.

"La definición llega en un contexto de pactos entre el radicalismo y la extrema derecha, y frente a la adaptación del PJ al régimen de Milei", dijeron desde el espacio socialista.

Y agregaron: "Desde el FITU apuestan a fortalecer una alternativa política independiente de los poderosos y al servicio de las luchas populares".

Micaela Blanco Minoli

Micaela Blanco Minoli es licenciada y profesora en Comunicación Social, docente, periodista y militante feminista y ambiental. Es referente del PTS y de la agrupación Pan y Rosas, desde donde impulsa una agenda vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, la juventud, el ambiente y la clase trabajadora.

En 2017 fue electa concejala del departamento de Lavalle, asumiendo la banca con 22 años, lo que la convirtió en una de las representantes más jóvenes del país. Actualmente continúa su trabajo como docente y periodista.

"En estos meses difíciles, la izquierda fue la que acompañó las luchas en las calles. No fuimos cómplices del ajuste. No nos escondimos. No dijimos ’algo de esto era necesario’. Estuvimos con las y los trabajadores que perdieron el laburo, con las mujeres que luchan por su derecho a vivir sin violencia, con los pueblos que defienden el agua y el territorio", señaló la precandidata al sitio La Izquierda Diario.

Lautaro Jimenez senador provincial de 2015 a 2019, dijo por su parte: “La propuesta de nuestro partido surge en un contexto marcado por el pacto entre Cornejo y Milei para encolumnar al radicalismo detrás de La Libertad Avanza, la casta cornejista se une a la extrema derecha por más ajuste, ataques a la educación pública y entrega de recursos y devastación ambiental. En el PJ acaba de imponerse una lista conducida por el peronismo peluca, como los llamó el propio kirchnerismo".