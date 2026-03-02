El periodista y conductor Julián Imazio, de 33 años, será papá en septiembre y la noticia conmovió a todos sus oyentes y seguidores de Radio Nihuil, El Siete y Diario UNO de Grupo América.
El periodista Julián Imazio será papá y lo anunció al aire: "Estamos muy felices"
El periodista de Grupo América dijo que existen grandes posibilidades de que sea un varón. "Es una gran etapa para los dos", dijo
"Estoy muy feliz", alcanzó a decir Imazio al aire y la noticia comenzó a correr como reguero de pólvora. La noticia llega en el mejor momento de su carrera, cuando el conductor y periodista acaba de ser seleccionado como uno de los conductores de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Julián está en pareja con Giuli Calani, de 31 años. Días atrás él le dedicó un tierno posteo por Instagram por su cumpleaños. "Te amo hermosa, gracias por hacerme tan feliz", escribió.
Dijo a Diario UNO: "Estamos juntos desde 2023. Nos conocimos el 1 de abril de ese año. Nos presentó Anto Bertona, que es su mejor amiga. Me dijo que tenía una amiga para presentarme, le escribí y nos juntamos. Pegamos mucha onda desde el primer momento".
"Lo estábamos buscando y se dio enseguida", dijo Julián Imazio
"Ya llevamos casi tres años juntos y vivimos desde hace dos. Lo estábamos buscando. En realidad lo buscamos un mes y se dio enseguida. Estamos muy felices. Ya pasamos los tres meses y está todo bien", agregó.
"Hay un 70% de probabilidades de que sea varón, así que estamos aguardando para confirmarlo. Nos tomó un poco de sorpresa porque no imaginábamos que iba a ser tan rápido, pero teníamos muchas ganas de formar una familia", aseguró.
"También tenemos ganas de casarnos más adelante, pero ahora queremos esperar a que llegue el bebé y disfrutar este momento. Estamos muy contentos, muy felices. Es una etapa hermosa para los dos", concluyó.
Julián conduce Séptimo Día, por El Siete y "Mañana es mejor", por Nihuil, de 10 a 13. Además, escribe columnas políticas en Diario UNO.