EDICTOS: STALLOCCA LUIS JORGE P/ SUCESIÓN - Autos N.º 256809

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N.º 256809 caratulados: “STALLOCCA LUIS JORGE P/ SUCESIÓN declara la apertura del proceso sucesorio de STALLOCCA LUIS JORGE con DNI N.º 8.159.303. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.
Publica: 24/12/2025.-