EDICTOS: ARCE HILDA ANTONIA P/SUCESIÓN - Autos N° 256.816

Juez Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas, en autos N° 256.816 caratulados “ARCE HILDA ANTONIA P/SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio ab – intestado de ARCE HILDA ANTONIA DNI N°F 3.050.775. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por la causante para que se presenten dentro de los TREINTA DÍAS hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.