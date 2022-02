EDICTO:EL HAIEK, SOFIA C/ PALOMO DE ASIS AMALIA DEL CARMEN – PALOMO RIOS ZOILA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 252.684

FE DE ERRATAS. Juez del Tribunal de Gestión Asociada Nº 4, Primera Circunscripción Judicial de Mendoza en autos Nº 252.684, caratulados: “EL HAIEK, SOFIA C/ PALOMO DE ASIS AMALIA DEL CARMEN – PALOMO RIOS ZOILA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, de conformidad con lo ordenado a fs. 269, se consigna que el nombre correcto de la actora que surge del punto I de la sentencia de fs. 221 dictada en estos autos N° 252.684 caratulados “EL HAIEK SOFIA C/ PALOMO DE ASIS AMALIA DEL CARMEN - PALOMO RIOS ZOILA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” de fecha 13 de abril de 2020, es SOFIA EL HAIEK. FDO. MARIA LUZ COUSSIRAT. JUEZ.- A fs. 270, el Tribunal ordenó: “Mendoza, 20 de Diciembre de 2021. Hágase saber al presentante que deberá publicarse edictos de conformidad con lo dispuesto por el art. 72 inc. IV del CPCCT por UN DIA en el Boletin Oficial y DIARIO UNO respecto de la FE DE ERRATAS. FDO. DRA. MARIA SILVIA MANNINO. SECRETARIA.”.-