EDICTO: ZERDAN LUIS ROQUE Y LESCANO ELVIRA P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.906

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.906 “ZERDAN LUIS ROQUE Y LESCANO ELVIRA P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes Sr. Luis Roque Zerdán, D.N.I. N.º3.908.430 y Sra. Elvira Lescano, D.N.I. N.ºF3.050.620, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dra. Érica Deblasi– Juez.-