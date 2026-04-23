EDICTO: VILLEGAS STELLA MARIS P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08075652-0((012054-423780)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos,acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por la causante Sra. STELLA MARIS VILLEGAS DNI 6.832.285, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08075652-0((012054-423780)). VILLEGAS STELLA MARIS P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.