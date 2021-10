EDICTO: VIDELA GABRIELA SILVANA C/ DEMANDADO DESCONOCIDO - Autos N° 270.673

DRA. MARCELA RUIZ DIAZ-Juez del SEGUNDO TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA, PRIMERA CIRCUNCICRIPCION JUDICIAL DE MENDOZA, autos N° 270.673 caratulados: “VIDELA GABRIELA SILVANA C/ DEMANDADO DESCONOCIDO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. NOTIFICAR A: POSIBLES SUCESORES DE MARIO ALFONSO PILUTTI. Fs. 14 “Mendoza, 11 de Junio de 2021.- AUTOS Y VISTOS:…: RESUELVO:I - Aprobar la información sumaria rendida en autos y en consecuencia declarar personas inciertas a los posibles sucesores de MARIO ALFONSO PILUTTI, bajo responsabilidad de la parte actora. II- Ordenar se notifique oportunamente la presente resolución conjuntamente con el traslado de demanda, conforme lo ordena el Art. 69 y 72 CPCyT en el Diario UNO y Boletín Oficial. III.- Cumplido, dese intervención al Defensor Oficial que por turno corresponda. NOTIFIQUESE.- Firmado: DRA. MARCELA RUIZ DIAZ. Juez.-” y a Fs. 20 "Mendoza, 08 de Septiembre de 2021 ... De la demanda instaurada, TRASLADO a los posibles herederos del titular registral Sr. MARIO ALFONSO PILUTTI por el término de VEINTE días para que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio procesal electrónico dentro del radio del tribunal bajo apercibimiento de ley (art. 21, 74, 209 y conc. CPCCYT). Dése intervención a FISCALÍA DE ESTADO por el plazo de veinte días a fin de que informe si existe interés fiscal en el bien a usucapir. Cítese a la Municipalidad de Guaymallén y al Gobierno de la Provincia de Mendoza por el plazo de veinte días a fin de que informe si existe interés municipal en el bien a usucapir. Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir ubicado en calle Miralles N°8050, Fracción C, Colonia Molina, Guaymallén, Mendoza, la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario Uno. Una vez vencido el plazo precedente dése intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados. NOTIFÍQUESE. Comuníquese la promoción de la presente demanda al Registro de la Propiedad Inmueble, al solo efecto de la anotación de litis prevista por el art. 1905 del C.C.Y.C.N. y art. 209 inc. c) del C.P.C.C.Y.T. OFICIESE....MARCELA RUIZ DIÁZ — Juez.- Inmueble pretendido inscripto a nombre de Mario Alfonso Pilutti, ubicado en calle Miralles N° 8050, fracción “C”, Colonia Molina, Guaymallén, Mendoza. En la matrícula N° 196.151/4, Asiento A-1, de la Ciudad de Mendoza, en Administración Tributaria de Mendoza (A.T.M) inscripto en el Padrón Nº 04-61.761-5; y en el Padrón Municipal, bajo el Nº 47.465. Superficie según plano de mensura y título de 2 has. 3.709,50 m2.