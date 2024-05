EDICTO: VIANI ORLANDO C/ LENCINAS MARCELO FABIAN P/ CAMBIARIA - Autos 18183

Tribunal de Gestión Asociada de Paz, Autos 18183 “CARATULADOS “VIANI ORLANDO C/ LENCINAS MARCELO FABIAN P/ CAMBIARIA”, Ordena la NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EDICTOS de la sentencia monitoria recaída en autos la cual dice: Mendoza, 02 de Junio de 2023. AUTOS Y VISTOS:… CONSIDERANDO… RESUELVO: …II.- Admitir la demanda monitoria interpuesta por VIANI ORLANDO y en consecuencia, condenar al accionado LENCINAS MARCELO FABIAN, DNI: 23.932.069 al pago del capital reclamado de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($870.500,00), con más intereses calculados a Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina y costas del juicio. III.- En defecto de pago, trabar embargo sobre bienes de propiedad del demandado, hasta cubrir la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($1.500.000,00), monto que surge de la suma del capital de condena más la suma de pesos seiscientos veintinueve mil quinientos con 00/100 ($629.500,00), estimada provisoriamente para responder a intereses y costas. A tal fin se faculta el auxilio de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso de ser necesario (art. 234, ap. II del CPCCyT). IV.- Imponer las costas al accionado (art. 35 y 36 del CPCCyT). V.- Regular los honorarios profesionales del Dr. BINCI MAURI FLORECIA en la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA CON 00/100 ($87.050,00) y del Dr. BINCI MAURI LEONARDO en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 00/100 ($174.100,00), con más intereses e I.V.A. que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago, (arts. 19 y 31 Ley 9131). VI.- Hacer saber al ejecutado que dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES a partir de la notificación de la presente podrá OPONERSE a esta sentencia solicitando la nulidad de la vía monitoria, u oposición, defensas, excepciones y ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en el mismo plazo, deberá constituir domicilio legal y dirección electrónica BAJO APERCIBIMIENTO de tenerlo por REBELDE sin más trámite y considerarse firme la presente y continuar con su ejecución, (arts. 234 inc. II, III, IV, 235 inc. I, 21, 74 y 75 del CPCCyT). VII.- Notificar la presente a la parte actora por sí, y a sus letrados intervinientes por sus honorarios, por intermedio de la Receptora del Tribunal. VIII.- Por Secretaría del Tribunal, oficiar al BNA a fin de que realice la apertura de la cuenta judicial de autos. NOTIFÍQUESE en el domicilio REAL del accionado, con copias de la demanda y la documentación acompañada.” Y notificar conjuntamente la resolución de fs 34 cuyo texto se copia a continuación: “Mendoza, 17 de Abril de 2024. AUTOS Y VISTOS:… RESUELVO: I.- Aprobar la Información Sumaria rendida en autos. II.- Declarar que LENCINAS MARCELO FABIAN, D.N.I. N° 23.932.069 es persona de ignorado domicilio, debiéndose notificar por edictos en el Boletín Oficial y Diario UNO por TRES DIAS con DOS DÍAS de intervalo, la presente resolución conjuntamente con la sentencia de fs. 8 (art. 69 y art. 72, Inc. IV del CPCCyT). III.- Vencido el plazo concedido en las publicaciones edictales, dese vista a la Sra. Defensora Civil de Pobres y Ausentes en turno (art. 75, último párrafo del CPCCyT).- CÓPIESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-