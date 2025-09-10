EDICTO: TORRES VIDAL GLADYS INES C/ FIGUEROA LORENZO AMERICO Y FIGUEROA ELIJIA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 275.762

- JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 275.762 caratulados “TORRES VIDAL GLADYS INES C/ FIGUEROA LORENZO AMERICO Y FIGUEROA ELIJIA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a: TERCEROS INTERESADOS, PERSONA DE IGNORADO DOMICILIO SR. DIEGO EMILIO SILVA DNI N° 25.586.621 Y A LOS POSIBLES SUCESORES DE LORENZO AMÉRICO FIGUEROA DNI 3315645, la siguiente resolución: “Mendoza, 19 de Octubre de 2023. De la demanda de conocimiento interpuesta TRASLADO a los posibles sucesores de LORENZO AMERICO FIGUEROA por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). Notifíquese mediante edictos en el Boletín Oficial y diario “UNO”, durante TRES DÍAS con dos días de intervalo (...) Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en calle Roque Sáenz Peña N°528, departamento 1, Las Heras, Mendoza, por EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y Diario UNO por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap. II inc.) CPCCyT. (...) Fdo. Dra. MARCELA RUIZ DIAZ- Juez.”. Se notifica decreto de fs.28 el que expresa: “Mendoza, 23 de febrero de 2024. Téngase presente el oficio acompañado para su control y firma. Téngase presente la aclaración formulada respecto del inmueble pretendido: ubicado en CALLE ROQUE SÁENZ PEÑA N° 528, DEPARTAMENTO “2”. Atento la aclaración formulada, importando una modificación de demanda, REITÉRESE TODAS LAS NOTIFICACIONES ordenadas en el traslado de fs.18, junto con el presente decreto. No obrando en autos constancia de notificación al demandado Silva, a lo solicitado oportunamente. Fdo: Dr. Martín COLOMER- Secretario”. Asimismo se hace saber que a fs. 52, el Tribunal proveyó: “Mendoza, 15 de abril de 2025. (...) PREVIO A TODO, Deberá cumplir íntegramente con las notificaciones ordenadas a fs. 28, a saber: deberá reiterar la notificación del traslado de demanda a VILLEGAS CORNEJO RAÚL ALFREDO, publicar nuevos edictos con las correcciones (depto. 2) a terceros interesados, persona de ignorado domicilio (Silva Diego) y a los posibles sucesores de Lorenzo Américo Figueroa. Téngase en cuenta que podrá notificar a todos en un solo edicto, transcribiendo las resoluciones pertinentes y por el plazo mayor (EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y Diario UNO por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap. II inc.) CPCCyT.) (...) Fdo: Dr. Martín COLOMER Secretario de Procesos.” LINKS DE https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/SRCWU51339; https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/NHUOL51339 Ubicación: calle Roque Sáenz Peña N°528, departamento 1, Las Heras, Mendoza Datos de Inscripción: Asiento N°11029, fs.245 del T°38 E de Las Heras. SIRC 300562753 VISUALIZACION: Titular Registral: Lorenzo Américo Figueroa DNI 3.315.645 y Sra. Elijia Figueroa DNI 1.246.435