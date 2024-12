EDICTO: TORRES CLAUDIO GABRIEL C/ DELLA SANTA RENATO PEDRO Y EGEA JUAN P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 275433

En los autos Nº 275433 "TORRES CLAUDIO GABRIEL C/ DELLA SANTA RENATO PEDRO Y EGEA JUAN P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", originarios del Primer Juzgado de Gestión Asociada Civil de la 1ra. Circunscripción, se notifica a los PRESUNTOS HEREDEROS del titular registral RENATO PEDRO DELLA SANTA, personas inciertas, lo resuelto a Fs. 2: “Mendoza, 27 de marzo del 2023. (...)III.- De la demanda interpuesta, córrase TRASLADO a la contraria por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT). Oportunamente, notifíquese.(...) Fdo. Dra. Fabiana Martinelli.Juez”. Asimismo, a fs. 33 se resolvió: “Mendoza, 19 de noviembre del 2024.- AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: (…) RESUELVO:.. II.- Declarar a los PRESUNTOS HEREDEROS del titular registral RENATO PEDRO DELLA SANTA, como personas inciertas, en los términos de los arts. 69 y 72, inc. II del CPCCyT. III.- Notifíquese el traslado de la demanda y el presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES (3) DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora. (…) NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. Fdo: Dra. Fabiana Martinelli. Juez”.