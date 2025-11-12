EDICTO: TONETTO LUIS VALENTIN Y MARTIN ALICIA BLANCA P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07964671-1((012054- 422600)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. LUIS VALENTIN TONETTO DNI 6.909.624 y ALICIA BLANCA MARTIN DNI 5.147.216, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07964671-1((012054- 422600)). TONETTO LUIS VALENTIN Y MARTIN ALICIA BLANCA P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.