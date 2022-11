EDICTO: TARJETAS CUYANAS S.A C/ AGUILERA, DANIEL VICTOR  P/EJEC. TIPICA (P.V.E) - Autos Nº: 99.733

PIMER JUZGADO DE PAZ, LETRADO Y TRIBUTARIO, SECRETARIA Nº 1, CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE TUNUYAN, MENDOZA, autos Nº: 99.733, caratulados “TARJETAS CUYANAS S.A C/ AGUILERA, DANIEL VICTOR P/EJEC. TIPICA (P.V.E)”, NOTIFICA a AGUILERA, DANIEL VICTOR, D.N.I. N° 20.336.747, resolución de fs. 47.: “TUNUYAN, MZA, 18 de Febrero de 2019. AUTOS Y VISTOS:…CONSIDERANDO:…RESUELVO : I.- I) APROBAR la Información Sumaria rendida en autos, atento las consideraciones expuestas.- II) Declarar en cuanto por derecho corresponda y sin perjuicio del Derecho de Terceros, que se desconoce el domicilio real actual del Sr. AGUILERA, DANIEL VICTOR, D.N.I.N° 20.336.747, debiendo notificarse la presente resolución y las siguientes que corresponda, mediante publicación edictal en la forma prevista por el art. 72 inc. IV del C.P.C. (art. 69 del C.P.C.).- III) En consecuencia y atento el estado procesal de la causa, notifíquese el decreto de fs. 15, al demandado, mediante edictos, a publicarse en el Boletín Oficial y diario UNO, por tres días con dos de intervalos (art. 72 inc. IV del C.P.C.).- IV) Una vez que se publiquen edictos: Dése la intervención que por ley le corresponda a la Defensoría Oficial (art. 75 último párrafo del C.P.C.).- REGISTRESE. CUMPLASE. NOTIFIQUESE. FDO.: MARÍA SUSANA BARCENILLA.- JUEZ.-PUBLÍQUENSE EDICTOS EN EL BOLETÍN OFICIAL y DIARIO "UNO" por TRES DÍAS CON DOS DE INTERVALOS”. En consecuencia, se notifica el resolutivo de fs. 15: “TUNUYÁN, MZA. 05 de septiembre de 2016.-….Cítese a la parte demandada AGUILERA, DANIEL VICTOR para que dentro del TERCER DÍA HÁBIL posterior a su notificación , a primera hora de audiencia (de 8.00 a 10.00 hs), comparezca a reconocer firma, de la documentación que se le exhibirá, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 229 del C.P.C.-… NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. MARÍA SUSANA BARCENILLA- JUEZ”.-