EDICTO: SOTELSYMM

Conforme lo resuelto por asamblea extraordinaria de afiliados del Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza, realizada en fecha 26 de Octubre del 2021, La Junta Electoral designada en dicha Asamblea General Extraordinaria, comunica que conforme lo resuelto por la Comisión Directiva del Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza Mendoza se notifica a todos sus afiliados que de conformidad con lo establecido por los arts. 48,49,50, 51, ss y cc del Estatuto de esta entidad gremial se convoca a elecciones generales para cubrir los cargos de todos los miembros de la Comisión Directiva: un (1) Secretario General , un (1) Secretario Adjunto , un (1) Secretario Gremial , un (1) Secretario Tesorero , un (1) Secretario de Actas, un (1) Secretario de Acción Social, 3 ( tres) Vocales Titulares y 3 ( tres) Vocales Suplentes .- Las elecciones para elegir nuevas autoridades para un período de cuatro años (2021-2025) se llevarán a cabo el día 15 de Diciembre de 2021 y en los siguientes lugares, donde se habilitarán las siguientes urnas de votación: 1) Montevideo 250 Ciudad, Mendoza. 2) French 22 San Martin, Mendoza 3) Pueyrredon 198 Tunuyan, Mendoza.4) Santa Fe 105 San Rafael, Mendoza, en el horario corrido de 09:00 a 18:00 hs..- La elección se realizará mediante el voto secreto y personal de todos los afiliados en uno solo acto y en un mismo día.- Asimismo comunicamos que este órgano se reunió el día Miércoles 27 de Octubre del 2021 y se decidió por acuerdo unánime, establecer como días de atención los días lunes, miércoles y jueves de cada semana en horario de 09:00 hs a 11:00 hs en calle Montevideo 270 subsuelo, Ciudad, Mendoza donde será exhibido el padrón electoral para para este proceso eleccionario (Art.52 cc. y ss. del Estatuto sindical, Ley 23.551, Dec. Regl. 467/88). Se establece como plazo máximo para presentar listas el día jueves 11 de noviembre de 2021 hasta las 00:00 hs. Conforme lo establece el estatuto social, en su ARTICULO 51º: La elección se realizara por el sistema de lista completa y el voto será obligatorio, secreto y directo de todos los afiliados no afectados por las inhabilitaciones establecidas en la ley o en este Estatuto, siempre que tenga una antigüedad no menor de (6) seis meses a la fecha del acto eleccionario. ARTICULO 53º: Las listas de candidatos deberán ser presentados por triplicado ante la Junta Electoral, por intermedio de un apoderado designado al efecto por los afiliados u agrupaciones, las que deberán contener los siguientes requisitos, cargo a ocupar, nombres y apellidos, numero y clase de documento de identidad, lugar de trabajo. Domicilio del lugar de trabajo, domicilio particular, profesión, categoría y oficio de ocupación junto a la firma de conformidad de cada uno de ellos y la de la persona o personas que actuaran como apoderados. Las listas de candidatos serán patrocinadas por el TRES POR CIENTO (3) de la suma total del padrón original de los afiliados registrados en el padrón electoral con seis (6) meses de antigüedad como asociados continuos o discontinuos. Las listas de candidatos, serán presentadas a la Junta Electoral dentro de los diez (10) días contados desde la publicación de la convocatoria. Todo ello de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Para la adjudicación de colores, números u otras denominaciones a las listas intervinientes se deberá tener en cuenta la agrupación que la hubiera utilizado anteriormente. El Apoderado de lista deberá acreditar y constituir domicilio especial .Todo ello enmarcado en las disposiciones estatutarias, en especial arts. 10, 49,50, 51, ss y cc y Ley 23.551. Decreto reglamentario 467/88.- JUNTA ELECTORAL