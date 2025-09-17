EDICTO: S.O.T.E.L.S.Y.M.

S.O.T.E.L.S.Y.M.

Junta Electoral

En la Ciudad de Mendoza, a los 15 Días de mes de septiembre de año 2025, siendo las 09:00 horas, se reúnen en calle Montevideo 270, los miembros de la Junta Electoral electa por Asamblea General Extraordinaria del Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de fecha 12/09/2025. Los miembros de la junta electoral por unanimidad acuerdan lo siguiente: A los efectos de que haya una mayor participación en la elección por parte de todos los afiliados del sindicato se ratifican y habilitan las siguientes urnas de votación: 1) Montevideo 270, subsuelo, Ciudad, Mendoza. 2) Yapeyú 87, San Martín, Mendoza 3) Pueyrredón 198, Tunuyan, Mendoza. 4) Santa Fe 105, San Rafael, Mendoza. Se pone a disposición y en exhibición, para los afiliados, el Padrón Electoral Provisorio. Se ratifica como días de atención los días lunes y viernes de cada semana en horario de 09:00 hs a 11:00 hs en calle Montevideo 270, Ciudad, Mendoza. Se establece como plazo máximo para presentar listas el día 26/09/2025. Las listas de candidatos, serán presentadas a la Junta Electoral dentro los plazos estatutarios y conforme lo determinan las normas de aplicación.

JUNTA ELECTORAL.