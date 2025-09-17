EDICTO: ARIAS ELVIA NOEMI C/ ASOCIACION MUTUAL DE TECNICOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION SECCIONAL MENDOZA (ATEPSA) P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - EXPTE. N° 405521

JUEZ DEL CUARTO TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA, de la PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MENDOZA, EXPTE. N° 405521, caratulado: “ARIAS ELVIA NOEMI C/ ASOCIACION MUTUAL DE TECNICOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION SECCIONAL MENDOZA (ATEPSA) P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, CITA Y NOTIFICA A: TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE inscripto en Asiento N° 9762, fs.938, Tomo 44 A, Las Heras a nombre de Asociación Mutual de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, Seccional Mendoza; pretendida por la Sra. Elvia Noemí Arias, con sup. según mensura de 151,30m2 y según título 3Has. 7340,06m2, Padrón de Rentas 03-30728- 7, Padrón Municipal 36819, Nom. Catastral 03-10-03-0060-000011—0000-2; ubicado en Garibaldi 472, Barrio Tamarindos III, El Zapallar, Las Heras, Mendoza. A continuación, se transcribe la resolución de fs.61 en su parte pertinente: “Mendoza, 02 de Julio de 2020… De la demanda por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, córrase TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE DIAS con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan, ofrezcan pruebas y constituyan domicilio legal (arts.209 del C.P.C.C.yT., art. 24 Ley 14. 159 y art. 1.897 del C.C.C.N.). Notifíquese juntamente con el decreto de fs. 51… Publíquense edictos CINCO DIÁS en forma alternada, en el Boletín Oficial y Diario UNO, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley. (Art.209 AP. II, a) cc. Art. 72 inc. III del C.P.C.C.yT.)… Fdo. DRA. ALICIA G. BOROMEI- Juez.” A fs.51 el Tribunal resolvió: “Mendoza, 27 de Mayo de 2020… Téngase por ampliada la demanda en los términos expuestos, pruebas ofrecidas y lo demás manifestado para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda….Fdo. Dr. MARCELO ORTUBIA-Secretario.”