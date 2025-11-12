EDICTO: SAMPIERI AGUILA DE LEON MAXIMILIANO AUGUSTO P/ SUCESIÓN - Autos N° 256743

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N° 256743 SAMPIERI AGUILA DE LEON MAXIMILIANO AUGUSTO P/ SUCESIÓN”, declara la apertura del proceso sucesorio de SAMPIERI AGUILA DE LEON MAXIMILIANO AUGUSTO con DNI: 22.559.039, cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCyCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.