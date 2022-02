EDICTO: SALINAS EDUARDO DANIEL Y MOLINA MIRTHA GLADYS C/ EMPRESA DE INVERSION - Autos N° 269484

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA N°2, en estos autos N° 269484 caratulados SALINAS EDUARDO DANIEL Y MOLINA MIRTHA GLADYS C/ EMPRESA DE INVERSION FINANCIERA INMOBILIARIA S.A. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, TENGA BIEN NOTIFICAR A POSIBLES TERCEROS INTERESADOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN BARRIO PRADERA DEL TRAPICHE M C, C 11, GOBERNADOR BENEGAS, GODOY CRUZ, MENDOZA, INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, FOLIO REAL MATRÍCULA N° 91911/5 AS. A-2 CON NOMENCLATURA CATASTRAL Nº 05-04-08-00029-000011-0000-4, PADRÓN RENTAS Nº 05/58892/6, PADRÓN MUNICIPAL Nº 51806, INSCRIPTO A NOMBRE DE EMPRESA DE INVERSIÓN, FINANCIERA, INMOBILIARIA S. A., la siguiente resolución: A fs. 8 “Mendoza, 05 de febrero de 2021. Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir ubicado en BARRIO PRADERA DEL TRAPICHE M C C11, GOBERNADOR BENEGAS, GODOY CRUZ, MENDOZA, la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario Uno. Una vez vencido el plazo precedente dése intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados. NOTIFÍQUESE. DRA. CECILIA LANDABURU. Juez. -