EDICTO: ROVIRA MIGUEL ÁNGEL C/ GARCÍA OLANO FRANCISCO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 254.968

Dr. Oscar Eduardo Vázquez, Juez del 12º Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, en autos Nº 254.968 caratulados “ROVIRA MIGUEL ÁNGEL C/ GARCÍA OLANO FRANCISCO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA al Sr. García Olano Francisco resoluciones de fs. 32/34: “Mendoza 29 de abril de 2019.- …- De la demanda instada en autos, córrase TRASLADO a la parte demandada, por el PLAZO DE VEINTE DÍAS, con citación y emplazamiento para que comparezca, conteste y denuncie domicilio real y dirección electrónica del litigante, y constituya domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley (art. 21, 74, 75, 160, 209 y conc. del CPCCT). NOTIFÍQUESE en legal forma y en la forma de estilo, acompañándose las copias previstas por el art. 53 del CPCCT.- (ART. 68 INC. 1) a) del CPCCyT).- …- Conforme lo dispuesto por la Acordada 28243 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, se le informa que: A Ud. se le ha iniciado un reclamo judicial, que debe contestar por escrito en el plazo que indica la resolución antes transcripta, con la asistencia y firma de un abogado. Domicilio del Tribunal: Patricias Mendocinas 550 (entre calles Pedro Molina y Virgen del Carmen de Cuyo). Palacio de Justicia. 7° piso. Ala Norte. Oficina 13 (Mesa de Entradas) de la Ciudad de Mendoza Capital, Provincia de Mendoza. Ante cualquier duda puede concurrir a la Oficina de Informes ubicada en el Hall Central de la Planta Suelo del Palacio de Justicia, o comunicarse a la línea telefónica gratuita de información: 08006665878.- Fdo.: DR. OSCAR EDUARDO VAZQUEZ - Juez”.- Y se NOTIFICA la resolución de fs. 158: “Mendoza 12 de octubre de 2022.- AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: …- RESUELVO: I) TENER por acreditadas sumariamente las circunstancias exigidas por el Art. 69 del C.P.C., y en consecuencia, bajo responsabilidad de la parte actora, téngase al Sr. García Olano Francisco, como de ignorado domicilio.- II) ORDENAR se notifique edictalmente al Sr. García Olano Francisco, la resolución de fs. 32/34 y los dispositivos I y II de la presente, publicándose edictos en el Boletín Oficial y Diario UNO, tres veces con dos días de intervalo (Art.72 inc. IV del C.P.C).- …- COPIESE. NOTIFÍQUESE.- Fdo.: VAZQUEZ Oscar Eduardo - Juez”.-