Inicio Edictos, Solicitadas y Convocatorias

EDICTO: RODRIGUEZ GUTIERREZ EMILIO P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.333

Por UNO

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.333 “RODRIGUEZ GUTIERREZ EMILIO P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por el causante Sr. Emilio Rodriguez Gutierrez, D.N.I. N.º 93.871.736, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia- Juez.-

Publica: 29/10/2025.-

